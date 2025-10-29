محافظ الشرقية يتفقد مشروعات رصف وتطوير الطرق بالقنايات والحسينية

قال المهندس أحمد فوزي، وكيل وزارة الطرق والنقل بمحافظة الشرقية: إنه تم الانتهاء من أعمال تغطية جزء من مصرف أكوة بطول 1100 م بنظام البوكس سيكشن، وبتكلفة 120 مليون جنيه، وجاري الإنتهاء من أعمال رصف ورفع كفاءة الطريق بطول 3.5 كم ومتوسط عرض 17 م وبتكلفة 30 مليون جنيه ،

مراعاة معايير الجودة فى الرصف

وأشار إلى أنه تم الإنتهاء من وضع طبقات التأسيس والطبقة السطحية بطول 500 م من الطريق، وتم مراعاة معايير الجودة في أعمال الرصف والتطوير والإلتزام بالمواصفات الهندسية المحددة.

جاء ذلك اثناء تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أعمال الرصف والتطوير الجارية بطريق النكارية القنايات حتي السلخانه بطول 3.5 كم ومتوسط عرض 17م وبتكلفة اجمالية 30 مليون جنيه، والجاري تنفيذها بمعرفة جهاز تعمير سيناء للوصول لبنيه تحتية سليمة بقطاع الطرق وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتماشيًا مع خطه التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدنها.

حضور تفقد الرصف مع المحافظ

رافق المجافظ كل من اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، والمهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل، والمهندسة رانيا عبد الفتاح رئيس منطقه تعمير شرق وغرب الإسماعيليه بجهاز تعمير سيناء، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ومحمد محمود رئيس مدينة القنايات، والمهندس محمد صلاح مدير وحدة التدخل السريع بالديوان العام

التنسيق بين رئيس القنايات ورئيس قطاعات كهرباء الشرقية

وكلف المحافظ رئيس مدينة القنايات بالتنسيق مع رئيس قطاعات الكهرباء لنقل أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء التي تعيق العمل بالطريق، وذلك بالتوازي مع أعمال الرصف والتطوير الجارية، وكذلك التنسيق مع مدير وحدة التدخل السريع لرفع كافة الإشغالات على جانبي الطريق، وذلك حفاظًا على المال العام ولإستكمال العمل بالطريق بالشكل الأمثل واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.

رصف نهاية ش طلبة عويضة وصولا لمدخل شيبة

كما بحث المحافظ إمكانية إدراج المسافة بين نهاية شارع طلبة عويضة وصولًا لمدخل شيبة بطول 700 م ضمن الأعمال الجارية والبدء في رصف ورفع كفاءة الطريق باعتباره يمثل محور مروري جديد يُساهم في إستيعاب حركة السيارات والنقل الثقيل المتجهين لمدينة ديرب نجم وطريق الزقازيق / ميت غمر.

