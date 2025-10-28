الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
محافظ الشرقية: لن نترك مواطنًا متضررا من قرارات الإزالة بلا مأوى

سلّم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اليوم، عقود عددٍ من الوحدات السكنية البديلة للأسر المستحقة من المتضررين من قرارات الإزالة الصادرة عن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بعمارات الصوامع التابعة لحي أول الزقازيق، وذلك بقرية الرحمانية بمركز ومدينة أبو كبير.

محافظ الشرقية: شاشات عرض بمراكز وأندية الشباب لمتابعة افتتاح المتحف المصري الكبير

بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، ومحمد كجك السكرتير العام المساعد، والسيد عبد الرازق رئيس مركز ومدينة أبو كبير، والمهندسة عبير عبد القادر مديرة إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة.

توفير سكن آمن وحياة كريمة لهم

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الداعية إلى رعاية الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير سكن آمن وحياة كريمة لهم، في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم أبنائها 

وخلال لقائه بالمستحقين، أكد محافظ الشرقية أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم أبنائها، وتقديم أوجه المساندة كافة، مشيرًا إلى أن ما يتم اليوم يُجسّد توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير السكن الملائم لكل مواطن في بيئة آمنة تليق به.

لن نسمح بتأثر أي مواطن بقرارات تنظيمية دون توفير البديل المناسب

وقال المحافظ: «نعمل دائمًا على تلبية احتياجات المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، ولن نسمح بتأثر أي مواطن بقرارات تنظيمية دون توفير البديل المناسب الذي يضمن استقراره الاجتماعي والأسري».

وأعرب الأهالي عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ الشرقية على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة وحرصه المستمر على الوقوف بجانبهم وتوفير حياة مستقرة لهم، مؤكدين أن ما قام به يعكس روح المسؤولية والاهتمام الحقيقي بمشكلات المواطنين.

