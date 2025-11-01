الجيزة تتألق استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير في أضخم حدث عالمي (فيديو)

السبت 01 نوفمبر 2025
في أجواء احتفالية وطنية مبهرة، نشرت محافظة الجيزة عبر صفحاتها الرسمية مقاطع فيديو جديدة تحت عنوان "حلوة بلادي"، تُظهر فيها التغييرات والتطويرات الكبرى التي شهدتها المحافظة استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير، الحدث الذي يترقبه العالم أجمع.

https://www.facebook.com/share/v/19ZgMxJF49/

وتضمنت المقاطع مشاهد خلابة من ميادين الجيزة وشوارعها الرئيسية بعد أعمال التطوير والتجميل التي تمت بتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، ومتابعة الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ، وإشراف الدكتور أشرف تامر غالي رئيس حي جنوب الجيزة.

وجاء الفيديو على أنغام الأغنية الوطنية الشهيرة «حلوة بلادي» ليعكس روح الانتماء والفخر، ويبرز الوجه الحضاري للجيزة قبيل الحدث العالمي المنتظر المتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يُعد أكبر متحف أثري في العالم.

وأكدت محافظة الجيزة أن الهدف من نشر هذه المقاطع هو تسليط الضوء على جهود التطوير المتواصلة، وإبراز استعدادات المحافظة لاستقبال ضيوف مصر من مختلف دول العالم في هذا الحدث التاريخي الذي يعيد رسم صورة السياحة المصرية عالميًا.

المتحف المصري الكبير محافظة الجيزة حلوة بلادي افتتاح المتحف المصري الكبير عادل النجار هند عبد الحليم أشرف تامر غالي تطوير الجيزة اخبار الجيزة اليوم استعدادات الافتتاح

