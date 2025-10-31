ميدان الجلاء يتحول لتحفة فنية استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير

شهد ميدان الجلاء تحولًا لافتًا جعله أيقونة حضارية جديدة تزين قلب الجيزة، في مشهد يعكس جمال التنسيق الهندسي والإضاءة الحديثة التي أضفت عليه طابعًا راقيًا يليق بتاريخ العاصمة العريقة، وذلك في إطار خطة محافظة الجيزة الشاملة لتطوير وتجميل ميادين وشوارع المحافظة استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير.

ويأتي هذا التطوير بتوجيهات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وإشراف المهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق والكباري بالمحافظة، ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة الطرق والميادين الرئيسية بالمحافظة لإظهارها في أبهى صورة أمام زوار مصر والعالم خلال الحدث العالمي المرتقب وهو افتتاح المتحف المصري الكبير.

وشمل التطوير أعمال الرصف والإنارة الحديثة وزراعة المسطحات الخضراء وتجميل النصب الجمالي بوسط الميدان، باستخدام أحدث نظم الإضاءة التي أظهرت ملامح الميدان بشكل حضاري مبهر، ليصبح أحد أبرز نقاط الجذب البصري في الجيزة.

وأكدت المهندسة نجوى السعيد أن مديرية الطرق والكباري تواصل العمل على قدم وساق لتطوير المحاور والميادين الحيوية مثل ميدان الرماية، شارع مراد، شارع البحر الأعظم، وميدان الكيت كات، بما يتماشى مع الطابع السياحي للمتحف المصري الكبير ويحقق السيولة المرورية المطلوبة.

ويعد ميدان الجلاء بعد تطويره نموذجًا لما تشهده محافظة الجيزة من نهضة حضارية متكاملة، تعكس رؤية الدولة في بناء بنية تحتية حديثة وتجميل المظهر العام بما يليق بمكانة مصر أمام العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.