محافظ الجيزة يتفقد الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف الكبير.. جاهزية تامة على امتداد 200 كيلومتر من المحاور لاستقبال ضيوف مصر.. وتوحيد الشكل العام للمحاور الرئيسية

بين الطرق المضيئة التي تزين ليالي الجيزة، والعمال الذين يواصلون الليل بالنهار، وبين محاور تشهد نقلة نوعية في تاريخ تطوير البنية التحتية المصرية، تدور تفاصيل الاستعدادات الكبرى لحدث استثنائي، لا يشبه أي مناسبة أخرى في تاريخ مصر الحديث وهو افتتاح المتحف المصري الكبير.

الحدث الذي تنتظره العيون من مختلف قارات العالم، جعل محافظة الجيزة تعيش منذ أشهر حالة من الاستنفار الحضاري لتظهر العاصمة الثانية لمصر في أبهى صورها أمام ضيوف العالم.

محافظ الجيزة في جولة ميدانية

وفي هذا السياق، قاد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولات ميدانية موسعة لتفقد مستوى الاستعدادات النهائية للطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف المصري الكبير، والتي تمتد لمسافة تقارب 200 كيلومتر من الشرايين الحيوية التي تربط القاهرة الكبرى بمناطق الجذب السياحي والفنادق المخصصة لإقامة الوفود الرسمية.

شملت جولات المحافظ طريق الإسكندرية الصحراوي، طريق الفيوم، محور الفريق كمال عامر، شارع الهرم، طريق النيل السياحي، وشارع أحمد عرابي، إلى جانب محيط مطار سفنكس الدولي والفنادق المجاورة، حيث تم الاطلاع على أعمال التطوير والتجميل ورفع الكفاءة المرورية.

وخلال الجولة، أكد المحافظ أن محافظة الجيزة بكامل أجهزتها التنفيذية على أتم الاستعداد للظهور بالمظهر الحضاري المشرف الذي يليق باسم مصر ومكانتها العالمية، موضحًا أن هناك متابعة ميدانية يومية دقيقة، وإزالة فورية لأي ملاحظات لضمان الانضباط التام والسيولة المرورية في جميع المسارات.

رؤية متكاملة لتجميل العاصمة التاريخية

وإلى جانب أعمال الرصف الحديثة، يتم تنفيذ أعمال إنارة ذكية، وتشجير وتنسيق حدائق، وتجميل الأرصفة والميادين لتتناسب مع الطابع الأثري والسياحي للمتحف المصري الكبير، الذي من المنتظر أن يستقبل ملايين الزوار سنويًا بعد افتتاحه الرسمي.

كما تم الانتهاء من تطوير ميادين رئيسية مثل ميدان الرماية، ميدان الجلاء، وميدان الكيت كات، التي أصبحت تحفًا فنية مضيئة تجسد الجمال العمراني العصري في ثوب مصري أصيل.

فالمتحف المصري الكبير لا يُعد مجرد مبنى أثري، بل مشروع حضاري شامل يهدف إلى تقديم مصر القديمة في ثوب حديث، من خلال عرض أكثر من 100 ألف قطعة أثرية بطريقة تفاعلية، ضمن تصميم معماري مهيب يطل على أهرامات الجيزة.

ويُعد هذا المتحف، الأكبر من نوعه في العالم، تجسيدًا لجهود الدولة في الارتقاء بالمنظومة السياحية والاقتصادية والثقافية، مما يجعل نجاح افتتاحه حدثًا وطنيًا تتكامل فيه جميع أجهزة الدولة، وفي مقدمتها محافظة الجيزة التي تتحمل العبء الأكبر في تهيئة البيئة المحيطة.

وأوضح محافظ الجيزة أن جميع القطاعات التنفيذية من الطرق والكباري، إلى النظافة العامة، والتجميل، والإنارة تعمل بشكل متكامل لتوحيد الشكل العام للمحاور الرئيسية، مع التركيز على المناطق المحيطة بفنادق الإقامة التي تستقبل ضيوف مصر من الوفود الرسمية والسياح والإعلاميين.

كما شدد على أن الجيزة تعمل ضمن خطة وطنية أكبر تقودها الدولة المصرية لتقديم العاصمة بصورة تليق بتاريخها العريق وحاضرها العصري، مؤكدًا أن ما يجري هو استثمار طويل الأمد في البنية التحتية والسياحة المستدامة.

ووراء هذا المشهد المتكامل يقف عشرات من المهندسين والفنيين والعمال الذين يعملون بلا انقطاع، في درجات حرارة متفاوتة، ليكتبوا بجهودهم اليومية صفحة جديدة من تاريخ الجيزة.

ويتم تنفيذ خطة دقيقة لتطوير المحاور طبقًا لأعلى المعايير الهندسية، باستخدام خامات صديقة للبيئة وتقنيات حديثة تضمن استدامة البنية التحتية لأطول فترة ممكنة.

وتشير المهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق والكباري بمحافظة الجيزة، إلى أن المديرية لا تكتفي بأعمال الرصف فحسب، بل تهتم بتفاصيل الصورة الجمالية فكل متر من الطريق جزءًا من لوحة فنية، فالاهتمام بالتشجير والإنارة والنظافة لا يقل أهمية عن جودة الرصف.

ملامح مدينة عالمية على أرض مصرية

من يمر اليوم عبر محاور الجيزة يلحظ التغيير الجذري في المظهر العام؛ إنارة حديثة تضيف لمسات جمالية، أرصفة متناسقة، أسوار مزخرفة، ومناطق خضراء تزين مداخل الميادين الكبرى.

فلقد أصبحت الجيزة واجهة حضارية متكاملة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتُبرز قدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات بنية تحتية وسياحية بمواصفات عالمية.

مصر تستعد للحدث الأكبر

ومع اقتراب موعد الافتتاح، تتكامل المشاهد لتصنع صورة مشرفة لمصر أمام العالم، فالطرق تبرق بالنظافة والإضاءة، والفنادق في أبهى استعداداتها، والمتحف المصري الكبير يقف شامخًا كرمز للهوية المصرية وعبق التاريخ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.