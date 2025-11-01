السبت 01 نوفمبر 2025
أخبار مصر

الجيزة ترفع درجة الاستعداد القصوى قبل افتتاح المتحف المصري الكبير

محافظة الجيزة
أجرى الدكتور أشرف تامر رئيس حي جنوب الجيزة، منذ قليل، جولة ميدانية موسّعة لتفقد خط سير الزيارة إلى المتحف المصري الكبير، استعدادًا للافتتاح المرتقب للمتحف، وذلك في إطار تعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وتوجيهات من الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ.

 

وهدفت الجولة إلى الاطمئنان على استقرار الأوضاع الميدانية والتأكد من جاهزية الشوارع والمناطق المحيطة بالمتحف، إلى جانب تلافي أي ملاحظات على الفور لضمان ظهور الحي بالصورة اللائقة التي تليق بمكانة الحدث التاريخي الكبير.

وأكد الدكتور أشرف تامر أن جميع الأجهزة التنفيذية بالحي تعمل بكامل طاقتها وفقًا لتوجيهات المحافظة، مشيرًا إلى أن حي جنوب الجيزة يشهد حالة استعداد قصوى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإنجاح فعاليات الافتتاح العالمي للمتحف المصري الكبير.

 

