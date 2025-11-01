إزالة فورية لحالة تعد على الأراضي الزراعية بصفط اللبن في الجيزة

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة أنه قد تمت إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بناحية صفط اللبن بمركز كرداسة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وحرص القيادة التنفيذية على فرض سيادة القانون وحماية الموارد الزراعية باعتبارها ثروة قومية لا يجوز التفريط فيها.

وكانت قد شددت محافظة الجيزة على ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أي حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، حفاظًا على الأمن الغذائي وتحقيق الانضباط في منظومة حماية الأرض الزراعية.

وجاء تنفيذ الإزالة تحت إشراف المهندس خالد أبو العطا وكيل وزارة الزراعة بالجيزة، وبمتابعة ميدانية من المهندس جلال موسى مدير الإدارة الزراعية بكرداسة، حيث تم تنفيذ الإزالة بالكامل وإعادة الأرض إلى حالتها الأصلية.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالجيزة أن أجهزة المديرية تتابع بشكل يومي أعمال الرصد الميداني لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بعدم السماح بأي تجاوزات تمس الرقعة الزراعية.

وتأتي هذه التحركات ضمن خطة متكاملة تستهدف تعزيز منظومة حماية الأراضي الزراعية ومواجهة التعديات في مهدها، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في محافظة الجيزة.

