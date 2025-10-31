الجمعة 31 أكتوبر 2025
أخبار مصر

الطريق الدائري يتألق استعدادًا لاستقبال زوار المتحف المصري الكبير (صور)

تجميل الطرق
تجميل الطرق
تشهد محاور القاهرة الكبرى وعلى رأسها الطريق الدائري أعمال تطوير وتجميل مكثفة تهدف إلى استقبال الزوار في أبهى صورة، في إطار استعدادات الدولة المصرية لافتتاح المتحف المصري الكبير، أحد أهم وأضخم المشاريع الثقافية والسياحية في العالم.

وتتواصل جهود محافظة الجيزة في تنفيذ خطة شاملة لتحديث البنية التحتية، شملت توسعة الحارات المرورية، تحسين الإضاءة والتشجير، وإضافة لمسات جمالية عصرية على جانبي الطريق، بما يعكس الوجه الحضاري للجمهورية الجديدة.

ويأتي هذا التطوير تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يمثل نقطة تحول سياحية وثقافية عالمية، ويجسد رؤية الدولة المصرية لبناء مستقبل يليق بتاريخها العريق.

وأكدت مصادر مسؤولة بمحافظة الجيزة أن هذه الأعمال لا تقتصر على التجميل فقط، بل تشمل أيضًا رفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المتحف لتسهيل حركة السياح والزوار من مختلف أنحاء العالم، ضمن خطة شاملة لتطوير القاهرة الكبرى.

