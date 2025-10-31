الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

استعدادًا لافتتاح المتحف الكبير، حملة تفتيش مفاجئة بجنوب الجيزة لضبط الأداء

ازالة المخالفات
ازالة المخالفات
 تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، تقريرًا تفصيليًا من قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة حول نتائج الحملة المفاجئة التي نُفذت بحي جنوب الجيزة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء لضمان الانضباط الإداري والميداني ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير.

وأكدت عوض أن الوزارة تواصل تنفيذ حملات الرقابة الميدانية المفاجئة على الأحياء والمراكز للتأكد من جودة الخدمات ومتابعة سير العمل على أرض الواقع، مشددة على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات أو تقصير، وأن المرحلة الحالية تتطلب أداءً متميزًا يليق باسم الدولة المصرية وحدثها العالمي المنتظر.

أبرز نتائج الحملة الميدانية في حي جنوب الجيزة

إزالة عقار مخالف على الحدود بين حي جنوب الجيزة ومركز أبو النمرس، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

إنهاء عدد من المعاملات المتأخرة بالمركز التكنولوجي وجارٍ تسليمها للمواطنين لتحسين معدلات الأداء.

مراجعة ملفات التصالح وتراخيص البناء وسرعة إنهاء الإجراءات المتراكمة لتخفيف الأعباء على المواطنين.

تنفيذ حملات مكثفة لرفع الإشغالات من الطرق العامة والمحال والمقاهي، مع إيداع المضبوطات بالمخازن الرسمية.

متابعة أعمال النظافة العامة والتوجيه برفع كفاءة المعدات وتحسين مستوى الأداء اليومي.

مراجعة مشروعات الخطة الاستثمارية والتأكيد على سرعة الطرح والتعاقد لضمان التنفيذ في المواعيد المحددة.

إعادة الشيء لأصله ومتابعة أعمال الرصف وتحسين حالة الشوارع والميادين بالمناطق الحيوية.

فحص منظومة النظافة والحملة الميكانيكية وصيانة المعدات وضبط معدلات استهلاك الوقود.

توصية بإعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للحي طبقًا لقانون الخدمة المدنية لتحقيق الانضباط الإداري.

تحصيل الديون والمتأخرات المستحقة للدولة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين.

إحالة عدد من العاملين بالإدارات الهندسية والإزالات والمخازن للتحقيق في مخالفات إدارية تم رصدها.

 

وصرحت الدكتورة منال عوض بأن حملات التفتيش المفاجئة ستستمر خلال الفترة المقبلة في جميع المحافظات لضبط الأداء الحكومي ورفع كفاءة الخدمات، مشيرة إلى أن الدولة تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير كأحد أكبر الأحداث الثقافية في تاريخ مصر الحديث، مما يتطلب أقصى درجات الجاهزية والانضباط.

وأكدت الوزيرة أن ما يحدث من تطوير ومتابعة ميدانية يعكس حرص القيادة السياسية على الارتقاء بمنظومة العمل المحلي، وتحسين جودة الحياة والخدمات للمواطنين في ظل رؤية الجمهورية الجديدة.

الجريدة الرسمية