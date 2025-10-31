طفرة كبرى في تطوير شوارع الجيزة استعدادًا لافتتاح المتحف الكبير (صور)

تشهد محافظة الجيزة طفرة غير مسبوقة في أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الحيوية المؤدية إلى منطقة الأهرامات، وذلك بناءً على تعليمات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، في إطار الاستعدادات الجارية لاحتفال مصر بحدثها العالمي المنتظر، افتتاح المتحف المصري الكبير.

وتقود المهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق والكباري بمحافظة الجيزة، فرق العمل الميدانية التي تبذل جهودًا مكثفة ليلًا ونهارًا للانتهاء من كافة أعمال الرصف والتجميل ورفع كفاءة الشوارع المحيطة بالمتحف المصري الكبير ومناطق الجذب السياحي المجاورة.

وتشمل أعمال التطوير عددًا من المحاور الحيوية أبرزها: ميدان الرماية، مدخل فندق مينا هاوس، شارع مراد، شارع البحر الأعظم، شارع النيل، ميدان الجلاء، ميدان الكيت كات.

وتهدف هذه الجهود إلى إظهار محافظة الجيزة بالمظهر اللائق الذي يعكس مكانة مصر التاريخية أمام ضيوفها من مختلف دول العالم، مع تحسين السيولة المرورية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت المهندسة نجوى السعيد أن فرق العمل تعمل وفق خطة متكاملة تشمل تطوير الأرصفة والإنارة والتشجير والرصف الحديث، بما يتماشى مع الطابع الحضاري للمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، الذي يعد أضخم متحف أثري في العالم.

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية محافظة الجيزة لتقديم تجربة سياحية متكاملة تعكس جمال العاصمة المصرية، وتدعم خطة الدولة للتحول الحضاري الشامل استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير.

