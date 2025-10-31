الجمعة 31 أكتوبر 2025
أخبار مصر

الجيزة تتزين بالأعلام واللافتات استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير (صور)

تعليق اللافتات والأعلام
تعليق اللافتات والأعلام

 وجّه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، برفع الأعلام الوطنية وتعليق لافتات الترحيب بالدول الضيوف على الطرق والمحاور والمسارات المرورية المؤدية إلى المتحف المصري الكبير، في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال فعاليات افتتاح المتحف، وفي خطوة تهدف إلى إضفاء مظهر جمالي وحضاري يليق بعظمة هذا الحدث العالمي المنتظر.

 

توحيد الشكل البصري والتنسيق الحضاري بمحيط المتحف المصري

 وأوضح محافظ الجيزة أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة متكاملة لتوحيد الشكل البصري والتنسيق الحضاري بمحيط المتحف المصري الكبير، وتشمل رفع كفاءة الشوارع والميادين وتزيينها بعناصر فنية وزخرفية مستوحاة من روح الحضارة المصرية القديمة، بما يعبّر عن الوجه المشرق للجمهورية الجديدة ويرحب بضيوف مصر من مختلف أنحاء العالم.

وأكد النجار على سرعة الانتهاء من اللمسات التجميلية النهائية، مع تكثيف المتابعة الميدانية اليومية لضمان تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الجودة، مشيرًا إلى أن ما تشهده المنطقة من تطوير يهدف إلى إظهار محافظة الجيزة في أبهى صورة أمام أنظار العالم خلال هذا الحدث التاريخي الفريد.

ويأتي ذلك ضمن توجيهات الدولة المصرية واهتمامها المتواصل بإبراز الطابع الجمالي والحضاري للقاهرة الكبرى استعدادًا لافتتاح أكبر متحف أثري في العالم، والذي يمثل رسالة سلام وثقافة من أرض مصر إلى الإنسانية جمعاء.

الجريدة الرسمية