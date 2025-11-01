معلومات لا تعرفها عن جهاد حسام الدين زوجة سلام في "كارثة طبيعية"

لفتت الفنانة جهاد حسام الدين الأنظار بدورها في مسلسل كارثة طبيعية، حيث تجسد شخصية "شروق" زوجة محمد سلام، وهي امرأة تواجه صدمة كبيرة بعد حملها في 5 أطفال، وتحاول تقبل هذه الصدمة مع زوجها في ظل الظروف المعيشية الصعبة، حيث قدمت دورها بامتياز ما جعل المشاهدين يتفاعلون مع أدائها الطبيعي والصادق.

من هي الفنانة جهاد حسام الدين زوجة محمد سلام في “كارثة طبيعية”؟

تُعد جهاد حسام الدين واحدة من الوجوه الواعدة في الدراما المصرية، إذ تواصل إثبات حضورها بأدوار مؤثرة، لتصبح من أبرز الفنانات الشابات اللاتي ينتظر الجمهور أعمالهن الجديدة.

بدأت جهاد حسام الدين مشوارها الفني عام 2019 من خلال مشاركتها في مسلسل قابيل، قبل أن تنتقل إلى السينما بفيلم رأس السنة عام 2020، وقدمت فيه شخصية “رضوى”، ومنذ ذلك الحين، تنقلت بين عدد من الأدوار التي أثبتت من خلالها موهبتها وقدرتها على التنوع الفني.

شاركت جهاد في مجموعة من الأعمال المميزة، من بينها ليه لأ؟! 2، بين السطور، مسار إجباري، سفاح الجيزة، شماريخ، الغرفة 207، فرق خبرة، كما شاركت في رمضان الماضي بمسلسل ظلم المصطبة، وشاركت كذلك في فيلم هابي بيرث داي، وكان لها مشاركة غنائية في مسلسل بطن الحوت.

قصة مسلسل كارثة طبيعية

تدور أحداث مسلسل "كارثة طبيعية" في إطار كوميدي اجتماعي حول رجل متزوج حديثا ينتمي إلى الطبقة الدنيا من المجتمع، يكافح من أجل بناء نفسه ومستقبله وتوفير الرعاية والمصروفات لأولاده، وتتصاعد الأحداث وسط العديد من المفارقات الكوميدية، مع مناقشة قضايا وموضوعات تهم جميع البيوت المصرية.

المسلسل بطولة محمد سلام وجهاد حسام الدين وكمال أبو رية، ومن تأليف أحمد عاطف، وإخراج حسام حامد.

وفيما يتعلق بموعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 3، فمن المقرر أن تُطرح عبر منصة Watch It يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 نوفمبر، في تمام الساعة 12 صباحًا بتوقيت القاهرة.

يذكر أن مسلسل "كارثة طبيعية" كان من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان الماضي إلا أنه تأجل قبل بدء الموسم بأيام قليلة.

