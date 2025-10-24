الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"أرواح فى المدينة" بمتحف نجيب محفوظ احتفاء بذكرى تجديد طه حسين

تجديد ذكري طه حسين،
تجديد ذكري طه حسين، فيتو

فى إطار فعاليات وأنشطة ومبادرات متحف ومركز ابداع نجيب محفوظ بتكية محمد ابو الدهب، التابع لصندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعمارى حمدى السطوحى، يقام فى السابعة من مساء الأحد القادم الموافق 26 أكتوبر بالتعاون بين المتحف و"مشروع القاهرة عنوانى لحفظ الذاكرة" لمؤسسه الباحث والكاتب الصحفى محمود التميمى، فعالية "أرواح فى المدينة"، للحديث عن "تجديد ذكرى طه حسين.. 111 عامًا على أول رسالة دكتوراه".

ويسبق هذه الاحتفالية، افتتاح معرض وثائقى يتضمن ملامح من سيرة د. طه حسين، بمناسبة الذكرى ال 52 عامًا على رحيله، حيث يعرض للمرة الأولى إهداءات بخط يد رموز ونخبة من أساتذة الجامعة المرموقين: عبد الوهاب عزام بك، زكى مبارك، شوفى ضيف، وبنت الشاطئ، وغيرهم.

فضلا عن وثائق حصوله على: البكوية، والباشوية، وقلادة النيل العظمى، وغيرها من الوثائق المرتبطة بمسيرة المحتفى به.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبداع نجيب محفوظ أرواح فى المدينة التنمية الثقافية المعماري حمدي السطوحي تكية محمد أبو الدهب حمدي السطوحي صندوق التنمية الثقافية متحف نجيب محفوظ مركز إبداع نجيب محفوظ نجيب محفوظ طه حسين

مواد متعلقة

"السطوحي": جائزة الآثاريين العرب تتويج لمجهود زملائي في التنمية الثقافية

قصور مصرية، التنمية الثقافية تحيي تراث المصريين بقصر الأمير طاز

الأكثر قراءة

موعد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة والقناة الناقلة

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد بدر بمحافظة السويس (بث مباشر)

ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025

تفاصيل طرح فيلات مارينا بمبادرة "بيتك في مصر" للعاملين بالخارج

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون وارتفاع الخيار والفلفل

تحسن في القاهرة وارتفاع بالصعيد، درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الجمعة في مصر

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التين والجوافة وانخفاض الكاكا والبرتقال السكري

الطب البيطري يكشف حقيقة ظهور ثعابين ضخمة بقرية كفر العجرمة بالغربية

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الدولار أمام الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الجمعة

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

بالأسماء.. اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تعتمد تشكيل ثماني لجان فرعية جديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم غسل الجمعة وهل هو سنة أم فرض؟ الإفتاء ترد

لا يفوتك، دعاء أول جمعة من جمادى الأولى

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية