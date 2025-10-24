"أرواح فى المدينة" بمتحف نجيب محفوظ احتفاء بذكرى تجديد طه حسين

فى إطار فعاليات وأنشطة ومبادرات متحف ومركز ابداع نجيب محفوظ بتكية محمد ابو الدهب، التابع لصندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعمارى حمدى السطوحى، يقام فى السابعة من مساء الأحد القادم الموافق 26 أكتوبر بالتعاون بين المتحف و"مشروع القاهرة عنوانى لحفظ الذاكرة" لمؤسسه الباحث والكاتب الصحفى محمود التميمى، فعالية "أرواح فى المدينة"، للحديث عن "تجديد ذكرى طه حسين.. 111 عامًا على أول رسالة دكتوراه".

ويسبق هذه الاحتفالية، افتتاح معرض وثائقى يتضمن ملامح من سيرة د. طه حسين، بمناسبة الذكرى ال 52 عامًا على رحيله، حيث يعرض للمرة الأولى إهداءات بخط يد رموز ونخبة من أساتذة الجامعة المرموقين: عبد الوهاب عزام بك، زكى مبارك، شوفى ضيف، وبنت الشاطئ، وغيرهم.

فضلا عن وثائق حصوله على: البكوية، والباشوية، وقلادة النيل العظمى، وغيرها من الوثائق المرتبطة بمسيرة المحتفى به.

