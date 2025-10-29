الأربعاء 29 أكتوبر 2025
محمد سلام يكتشف حمل زوجته في 5 توائم بالحلقة الأولى من "كارثة طبيعية"

دارت أحداث مسلسل كارثة طبيعية الحلقة الأولى، حول شخصية محمد شعبان، يجسدها محمد سلام، وهو شاب موهوب يعشق الكتابة والتأليف، لكنه يضطر للعمل في إحدى شركات الاتصالات لتوفير احتياجات أسرته، إذ يعول زوجته شروق، تجسدها جهاد حسام الدين، التي تشاركه مسئوليات الحياة وتسانده في مصروفات المنزل. 

وفي أحد الأيام، تطلب شروق من زوجها أن يذهبا معًا إلى السوبر ماركت لشراء بعض احتياجات المنزل من مالها، وهناك يفاجأ محمد بأنها اشترت اختبار حمل، وتصارحه بأنها أزالت وسيلة منع الحمل دون علمه، فينشب بينهما شجار حاد، ويمتد الحمل لاحقًا بعد أن تُجري الاختبار ويظهر أنها بالفعل حامل. 

يرفض محمد فكرة الحمل تمامًا، معتبرًا أنها ستعطل خططه وطموحاته في الحياة، فتغادر شروق المنزل غاضبة، لكن والدها يتدخل في محاولة لتهدئة الأمور بين الزوجين، ويتمكن من إقناعهما بالتصالح بعد أن هدد محمد بقائمة المنقولات والمؤخر، لتعود شروق إلى بيتها مجددًا. 

ومع ذهابهما إلى طبيب النساء لإجراء الفحوصات اللازمة، تأتي المفاجأة الصادمة وهي أن شروق حامل في خمسة أطفال، ما يُدخل محمد في حالة من الذهول والارتباك والصدمة.

محمد سلام في مسلسل كارثة طبيعية

وانطلق اليوم الأربعاء عرض مسلسل كارثة طبيعية الذي يقوم ببطولته الفنان محمد سلام، وتوفرت أول حلقتين من مسلسل كارثة طبيعية عبر منصة Watch It في تمام العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة.

وجاء الإعلان عن المسلسل وطرح البوستر الرسمي الخاص به بعد ظهور الفنان محمد سلام  في حفل "مصر وطن السلام" الذي أقيم في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

يذكر أن مسلسل "كارثة طبيعية" كان من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان الماضي إلا أنه تأجل قبل بدء الموسم بأيام قليلة.

قصة مسلسل كارثة طبيعية

تدور أحداث مسلسل "كارثة طبيعية" في إطار كوميدي اجتماعي حول رجل متزوج حديثا ينتمي إلى الطبقة الدنيا من المجتمع، يكافح من أجل بناء نفسه ومستقبله وتوفير الرعاية والمصروفات لأولاده، وتتصاعد الأحداث وسط العديد من المفارقات الكوميدية، مع مناقشة قضايا وموضوعات تهم جميع البيوت المصرية.

المسلسل بطولة محمد سلام وجهاد حسام الدين وكمال أبو رية، ومن تأليف أحمد عاطف، وإخراج حسام حامد.

الجريدة الرسمية