فتح باب التقدم للدورة العاشرة من ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي

أعلن صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعمار حمدي السطوحي عن بدء تلقي طلبات الاشتراك في الدورة العاشرة من ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي، والتي تحمل اسم الخطاط الكبير سيد عبد القادر، وهو الحدث الفني السنوي الذي ينظمه الصندوق بالتعاون مع الجمعية المصرية العامة للخط العربي.

التقديم في ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي

وحدد صندوق التنمية الثقافية المواعيد النهائية لاستقبال المشاركات في الدورة العاشرة، على أن يكون آخر موعد لاستلام استمارة التسجيل وصور الأعمال المشاركة هو يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025.

كما حدد آخر موعد لتلقي الأعمال المشاركة الأصلية هو يوم الأربعاء الموافق 10 ديسمبر 2025، ويتم تسليمها في مقر قصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية، والأبحاث العلمية يوم الإثنين الموافق 1 ديسمبر 2025، ويتم إرسالها عبر البريد الالكتروني الخاص بالملتقى.

افتتاح ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي

ومن المقرر أن يتم افتتاح ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي بدورته العاشرة في الـ18 من ديسمبر 2025 بقصر الفنون بدار الأوبرا المصرية، على أن يكون الختام في 21 ديسمبر بالمسرح الصغير، وتقام الندوات العلمية المختلفة للملتقى بسينما الحضارة.

ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي

يعد ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي منصة فنية بارزة لفنون الخط العربي، ويهدف إلى إحياء التراث الفني والإبداعي والتاريخي العربي في هذا المجال.

ويهدف الملتقى إلى تشكيل صورة حضارية للفنون الإسلامية والعربية والتأكيد على الهوية العربية من خلال هذا الفن الأصيل، ويركز الملتقى على تنمية الوعي النقدي والفني عبر الدراسات والأبحاث النظرية المتخصصة، ويشمل برنامج الملتقى تنظيم معرض عام وندوة علمية وورش عمل متخصصة لتنمية الذائقة الفنية.

وتقام فعاليات الملتقى عادة في قصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية، ويشهد الملتقى مشاركات واسعة من فنانين وخطاطين من مصر والدول العربية والأجنبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.