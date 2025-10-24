الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

فتح باب التقدم للدورة العاشرة من ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي

ملتقى القاهرة الدولي
ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي، فيتو

أعلن صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعمار حمدي السطوحي عن بدء تلقي طلبات الاشتراك في الدورة العاشرة من ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي، والتي تحمل اسم الخطاط الكبير سيد عبد القادر، وهو الحدث الفني السنوي الذي ينظمه الصندوق بالتعاون مع الجمعية المصرية العامة للخط العربي.

التقديم في ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي

وحدد صندوق التنمية الثقافية المواعيد النهائية لاستقبال المشاركات في الدورة العاشرة، على أن يكون آخر موعد لاستلام استمارة التسجيل وصور الأعمال المشاركة هو يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025.

كما حدد آخر موعد لتلقي الأعمال المشاركة الأصلية هو يوم الأربعاء الموافق 10 ديسمبر 2025، ويتم تسليمها في مقر قصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية، والأبحاث العلمية يوم الإثنين الموافق 1 ديسمبر 2025، ويتم إرسالها عبر البريد الالكتروني الخاص بالملتقى.

افتتاح ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي

ومن المقرر أن يتم افتتاح ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي بدورته العاشرة في الـ18 من ديسمبر 2025 بقصر الفنون بدار الأوبرا المصرية، على أن يكون الختام في 21 ديسمبر بالمسرح الصغير، وتقام الندوات العلمية المختلفة للملتقى بسينما الحضارة. 

ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي 

يعد ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي منصة فنية بارزة لفنون الخط العربي، ويهدف إلى إحياء التراث الفني والإبداعي والتاريخي العربي في هذا المجال. 

ويهدف الملتقى إلى تشكيل صورة حضارية للفنون الإسلامية والعربية والتأكيد على الهوية العربية من خلال هذا الفن الأصيل، ويركز الملتقى على تنمية الوعي النقدي والفني عبر الدراسات والأبحاث النظرية المتخصصة، ويشمل برنامج الملتقى تنظيم معرض عام وندوة علمية وورش عمل متخصصة لتنمية الذائقة الفنية. 

وتقام فعاليات الملتقى عادة في قصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية، ويشهد الملتقى مشاركات واسعة من فنانين وخطاطين من مصر والدول العربية والأجنبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمعية المصرية العامة للخط العربي دار الأوبرا المصرية حمدي السطوحي صندوق التنمية الثقافية فنون الخط العربي قطاع صندوق التنمية الثقافية ملتقي القاهرة الدولي لفن الخط العربي التنمية الثقافية افتتاح ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي فن الخط العربي

مواد متعلقة

"السطوحي": جائزة الآثاريين العرب تتويج لمجهود زملائي في التنمية الثقافية

قصور مصرية، التنمية الثقافية تحيي تراث المصريين بقصر الأمير طاز

الأكثر قراءة

منافس الزمالك بالكونفدرالية، الوداد المغربي يعلن رسميًا ضم حكيم زياش

ارتفاع أسعار جميع أنواع اللحوم اليوم في الأسواق

مدحت العدل يكشف كواليس مسرحية أم كلثوم

ميتييلاند الدنماركي يتصدر ترتيب الدوري الأوروبي بالعلامة الكاملة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها كلاسيكو دوري روشن والزمالك بالكونفدرالية

ليلة سقوط روما وإذلال ممثل إسرائيل، نتائج مباريات الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي

ارتفاع اليوريا العادي وسلفات النشادر، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

محدش شايف حاجة، غلق بوابات الطريق الصحراوي في الإسكندرية بسبب الشبورة الكثيفة

خدمات

المزيد

ارتفاع اليوريا العادي وسلفات النشادر، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

قبل انطلاقها رسميا، هؤلاء ممنوعون من التصويت في انتخابات مجلس النواب

شروط تضعها شركات الطيران على وزن الحقائب الزائد

ارتفاع جديد في العباد والذرة، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بالأسماء.. اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تعتمد تشكيل ثماني لجان فرعية جديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية