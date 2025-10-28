الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

ياسر جلال يشارك جمهوره صورًا من كواليس مسلسل “كلهم بيحبوا مودي”

ياسر جلال، فيتو
ياسر جلال، فيتو

شارك الفنان ياسر جلال متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك صورًا جديدة من كواليس تصوير مسلسله الجديد “كلهم بيحبوا مودي” مع بطلات وصناع العمل.

وعلق عليها قائلًا: “كلهم بيحبوا مودي”، ولاقت الصور تفاعلا ايجابيًا من قبل المتابعين.

مسلسل كلهم بيحبوا مودي

واقترب الفنان ياسر جلال من الانتهاء من تصوير مشاهد مسلسله الجديد “كلهم بيحبوا مودي”، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي داخل عدد من المناطق الراقية في القاهرة، حيث يجسد ياسر جلال شخصية شاب يدخل في علاقات متعددة مع النساء، الأمر الذي يورطه في مشكلات وأزمات متلاحقة نتيجة تلك العلاقات.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب ياسر جلال كل من ميرفت أمين وآيتن عامر، وعدد من نجوم الدراما، في تجربة مختلفة عن الأعمال التي قدمها جلال في السنوات الأخيرة.

وأكد ياسر جلال في تصريحات خاصة لـ“فيتو” أنه اختار هذا العمل من أجل التجديد الفني، موضحًا أنه لم يقدّم الكوميديا من قبل في الدراما التلفزيونية، رغم مشاركته سابقًا في أعمال سينمائية كوميدية مثل فيلم “أمير البحار”.

وأضاف جلال أن “كلهم بيحبوا مودي” سيكون مفاجأة للجمهور، مشيرًا إلى أن جميع أبطال المسلسل سيظهرون بشكل جديد ومختلف تمامًا عن أعمالهم السابقة. 

الجريدة الرسمية