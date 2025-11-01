خريطة محدثة، حالة الطرق بالقاهرة والجيزة قبل ساعات من افتتاح المتحف المصري الكبير

تشهد محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية اليوم السبت 1 نوفمبر سيولة مرورية ملحوظة على مختلف المحاور والطرق الرئيسية، وسط انتشار مكثف للخدمات الأمنية والمرورية لتنظيم الحركة تزامنًا مع فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير.

حالة المرور اليوم

وانتشر رجال الإدارة العامة للمرور ومرور المحافظات في محيط المناطق الحيوية ومداخل ومخارج المدن لتيسير حركة المركبات ومتابعة التحويلات المرورية المقررة، خاصة في نطاق محافظة الجيزة والمحاور المؤدية إلى منطقة المتحف.

وأكدت المصادر الأمنية أن غرفة عمليات المرور تتابع حركة السير لحظة بلحظة عبر الكاميرات المنتشرة على الطرق للتعامل الفوري مع أي أعطال أو كثافات محتملة، فيما تواصل الحملات المرورية عملها لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري الكامل.

