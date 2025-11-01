السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إجراء مراسم قرعة الحج في الشرقية ومطروح، اليوم

الداخلية تُجري قرعة
الداخلية تُجري قرعة الحج في الشرقية ومطروح اليوم، فيتو

تُجرى اليوم السبت 1 نوفمبر قرعة الحج بمديريتي أمن الشرقية ومطروح، ضمن أولى أيام إجراء القرعة العلنية لحج القرعة لعام 2026.

قرعة الحج في الشرقية ومطروح اليوم

 وتنظم وزارة الداخلية على مدار ستة أيام متتالية بمقار مديريات الأمن في مختلف محافظات الجمهورية مراسم قرعة الحج.

الداخلية تكشف حقيقة الاعتداء على سيدة بالغربية من أهل طليقها وتهديدها بالقتل

قرار عاجل من الداخلية بشأن مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الشتاء بأسعار مخفضة

ويشهد إجراء القرعة حضور عدد من القيادات الأمنية والمواطنين المتقدمين لأداء الفريضة، وسط أجواء من التنظيم والشفافية، حيث تُعلن النتائج على شاشات العرض داخل القاعات وتُنشر إلكترونيًا عبر موقع وزارة الداخلية.

ومن المقرر أن تتواصل القرعة تباعًا في باقي المديريات حتى يوم الخميس المقبل، في إطار حرص الوزارة على تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين وضمان سير إجراءات اختيار الفائزين بأداء فريضة الحج بسهولة ويسر.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قرعة الحج وزارة الداخلية الشرقية مطروح حج القرعة 2026 مديريات الأمن نتائج القرعة أخبار مصر

مواد متعلقة

انتشار أمني مكثف لتأمين حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

خريطة محدثة، حالة الطرق بالقاهرة والجيزة قبل ساعات من افتتاح المتحف المصري الكبير

وسط انتشار أمني، بدء عملية التحويلات المرورية استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير

القبض على عاطل لاتهامه بترويج المواد المخدرة بشبرا الخيمة (فيديو)

تفاصيل خطة تأمين افتتاح المتحف المصري الكبير.. خدمات أمنية بالطرق.. انتشار عناصر الشرطة النسائية.. ومصدر يكشف خريطة التحويلات المرورية

الداخلية تكشف حقيقة الاعتداء على سيدة بالغربية من أهل طليقها وتهديدها بالقتل

الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة بين طلاب مدرسة في مصر القديمة

ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء

الأكثر قراءة

رسالة السيسي لضيوف حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

بدء وصول رؤساء ووفود العالم للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير (صور)

أبو مازن: لن يحكم غزة إلا الفلسطينيون، مصر والأردن خاضا معركة شرسة لإجهاض التهجير، وهذه النقاط الـ 8 التي نناقشها مع الفصائل

يصل إلى 6 جنيهات، انخفاض مبشر في سعر الفراخ اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

محمود عباس يشيد بمواقف مصر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية

توقف توربينات سد النهضة يثير الجدل في إثيوبيا، والخبراء: منسوب البحيرة انخفض والبوابات مفتوحة

سعر الفاكهة اليوم السبت، ارتفاع 5 جنيهات في البرتقال والعنب المستورد يسجل 150 جنيها

عودة الموجة الحارة بالصعيد والقاهرة تسجل 29، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

خدمات

المزيد

خطوات الحصول على قسيمة الزواج الورقية وأون لاين

مصاريف ورسوم إصدار بطاقة ميزة في بنك القاهرة

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك بختام تعاملات الأسبوع

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد ريال مدريد.. سان جيرمان مع البايرن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العطر في المنام وعلاقتها بسعة الرزق والبركة في المال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 1 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 1 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

المزيد
الجريدة الرسمية