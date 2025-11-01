إجراء مراسم قرعة الحج في الشرقية ومطروح، اليوم

تُجرى اليوم السبت 1 نوفمبر قرعة الحج بمديريتي أمن الشرقية ومطروح، ضمن أولى أيام إجراء القرعة العلنية لحج القرعة لعام 2026.

قرعة الحج في الشرقية ومطروح اليوم

وتنظم وزارة الداخلية على مدار ستة أيام متتالية بمقار مديريات الأمن في مختلف محافظات الجمهورية مراسم قرعة الحج.

ويشهد إجراء القرعة حضور عدد من القيادات الأمنية والمواطنين المتقدمين لأداء الفريضة، وسط أجواء من التنظيم والشفافية، حيث تُعلن النتائج على شاشات العرض داخل القاعات وتُنشر إلكترونيًا عبر موقع وزارة الداخلية.

ومن المقرر أن تتواصل القرعة تباعًا في باقي المديريات حتى يوم الخميس المقبل، في إطار حرص الوزارة على تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين وضمان سير إجراءات اختيار الفائزين بأداء فريضة الحج بسهولة ويسر.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.