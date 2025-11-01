السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

انتشار أمني مكثف لتأمين حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

انتشار أمني مكثف
انتشار أمني مكثف لتأمين الطرق والمحاور والمتحف المصري الكبير

شهدت مختلف المحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة اليوم السبت 1 نوفمبر انتشارًا أمنيًا مكثفًا لتأمين فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، وسط خطة أمنية شاملة وضعتها أجهزة وزارة الداخلية لضمان سيولة الحركة المرورية وتأمين الاحتفال التاريخي.

وانتشرت القوات الشرطية بمحيط المتحف ومداخل ومخارج المنطقة المحيطة، مع تعزيز الخدمات الثابتة والمتحركة لتأمين الوفود الرسمية والجماهير المشاركة في الفعاليات، بالإضافة إلى انتشار عناصر المرور لتوجيه الحركة وتسهيل تنقل الزائرين.

كما شملت خطة التأمين تكثيف الدوريات الأمنية على الطرق المؤدية إلى الجيزة وطريق الفيوم ومحور 26 يوليو والطريق الدائري، بجانب تفعيل كاميرات المراقبة وغرف العمليات الميدانية لمتابعة الموقف أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي طارئ.

على جانب آخر، شهدت شوارع وطرق وميادين ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، حالة من السيولة المرورية بالتزامن مع الاستعدادات المكثفة لافتتاح المتحف المصري الكبير بالجيزة، ولم تظهر أية كثافات مرورية، على أى من الطرق الرئيسية أو المحاور.

افتتاح المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري أجهزة وزارة الداخلية الجيزة اليوم الثابتة والمتحركة المتحف المصري الكبير المتحف المصري فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير مراقبة متحف المصري الكبير

