ضبط عاملين بشركة نقل أموال استوليا على ملايين الجنيهات بالتجمع الأول

ضبط عاملين بشركة
ضبط عاملين بشركة نقل أموال استوليا على ملايين الجنيهات

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات واقعة تبديد مبالغ مالية من إحدى شركات نقل الأموال بالتجمع الأول، وضبط المتهمين وإعادة المبالغ المستولى عليها بالكامل.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من الوكيل القانوني لإحدى شركات نقل الأموال، بتضرره من قيام 3 عاملين بالشركة بتبديد مبالغ مالية من عهدتهم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن أحد العاملين استغل طبيعة عمله بالشركة وقام باصطناع نسخة من مفتاح خزينة سيارة نقل الأموال، بالاشتراك مع سائق بالشركة، وتمكنا من سرقة المبالغ المالية.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين المقيمين بنطاق محافظة الجيزة، وبإرشادهما تم ضبط كافة المبالغ المالية المستولى عليها بمسكن أحدهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

