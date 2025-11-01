أخبار مصر: العالم يترقب حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الخطيب رئيسًا للأهلي، وأبو مازن يكشف 8 نقاط للمصالحة الفلسطينية

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

اليوم، السيسي يشهد افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور ملوك وأمراء ورؤساء دول العالم

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، الموافق الأول من نوفمبر 2025، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًّا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية.

رسميا، الخطيب رئيسا للأهلي لولاية جديدة وياسين منصور نائبا وخالد مرتجي أمينا للصندوق

أعلن المستشار زكي شلقامي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي تشكيل مجلس الإدارة الجديد للقلعة الحمراء للفترة المقبلة لمدة أربع سنوات، وذلك عقب انتخابه خلال الجمعية العمومية التي أقيمت اليوم.

وسط تحشيد عسكري بالكاريبي، ترامب يثير الجدل حول شن ضربات في فنزويلا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه لا يفكر في توجيه ضربات إلى فنزويلا التي تخشى أن يكون الحشد العسكري الكبير للولايات المتحدة في المنطقة يهدف إلى تغيير نظامها.

حدث القرن، رابط مشاهدة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير على تيك توك

أعلنت هيئة المتحف المصري الكبير، أنه سيتم بث حفل افتتاح المتحف المصري الكبير على منصة تيك توك، وذلك لإتاحة الفرصة لكافة المواطنين الذين لم تيح لهم الفرصة مشاهدة الحفل عبر الشاشات.

أبو مازن: لن يحكم غزة إلا الفلسطينيون، مصر والأردن خاضا معركة شرسة لإجهاض التهجير، وهذه النقاط الـ 8 التي نناقشها مع الفصائل

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أنه تم مع مصر وضع الأفكار الرئيسية لغزة في اليوم التالي وتوافق عليها العرب، مشددًا أنه لن يحكم غزة إلا الفلسطينيون من خلال اللجنة المشكلة ويرأسها وزير مرتبط بحكومة السلطة.

سيدة التوازنات، فوز ساحق لرئيسة تنزانيا سامية صولحو حسن رغم الاحتجاجات الدامية

حققت الرئيسة التنزانية سامية صولحو حسن فوزًا ساحقًا في الانتخابات الرئاسية، حيث أظهرت نتائج أولية أذاعها التلفزيون الرسمي حصولها على 95% من الأصوات، بعد ثلاثة أيام من الاحتجاجات العنيفة والدامية التي اجتاحت البلاد.

بالأرقام، نتائج التصويت في انتخابات الأهلي ومفاجأة عن عدد أصوات ياسين منصور

فازت قائمة الكابتن محمود الخطيب برئاسة النادي الأهلي للفترة المقبلة لمدة أربع سنوات، وذلك عقب انتخابه خلال الجمعية العمومية التي أقيمت أمس الجمعة.

عناق حار ووصف مثير، علاقة أرملة تشارلي كيرك ونائب ترامب تشعل مواقع التواصل (فيديو وصور)

قالت إريكا كيرك أرملة الناشط اليميني تشارلي كيرك الذي اغتيل في 10 سبتمبر، خلال فعالية يوم الأربعاء، "لا أحد سيحل محل زوجي لكنني أرى بعض أوجه التشابه مع نائب الرئيس جيه دي فانس".

رضاء الإله عن مصر، خريطة سقوط الأمطار بالتزامن مع احتفال افتتاح المتحف المصري الكبير

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة اليوم على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى وذلك على فترات متقطعة.

من لبس "فردة صندل واحدة" إلى طمع ملك الحيثيين في زوجته، حواس يكشف خبايا جديدة عن توت عنخ آمون

كشف عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس خبايا جديدة حول حياة ووفاة الملك توت عنخ آمون، كاشفا عن قصة عرض زوجته الملكة عنخ إنتر آمون للزواج من ملك الحوثيين بعد وفاة الملك الشاب.

عذبوا الحيوانات وأحرقوا المساجد، مستوطنون يقتحمون منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية (فيديو)

اقتحم مستوطنون إسرائيليون عددًا من المنازل والمزارع في الضفة الغربية، وأحدثوا فوضى واسعة في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية، مما أثار حالة من الرعب والقلق في أوساط الفلسطينيين.

دي مفاجأة، رامي إمام يتحدث عن "شمس الزناتي 2" وإعادة فيلم آخر شهير للزعيم (فيديو)

يسعى المخرج رامي إمام نجل الزعيم عادل إمام بكل قوة إلى إحياء إرث والده الفني على شاشة السينما، من خلال مشروعين جديدين، لكن بطريقة محترمة وروح مختلفة تناسب جيل اليوم.

غموض موقف صلاح ومرموش بين "نارين"، صدام وشيك بين منتخب مصر وأندية الدوري الإنجليزي

سلطت تقارير صحفية إنجليزية الضوء على أزمة ستواجه منتخب مصر وبعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

طلب صواريخ وطائرات، مادورو يستنجد بروسيا والصين وإيران خوفا من هجوم أمريكي مفاجئ

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم السبت، أن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، طلب عتادًا ومعدات من روسيا والصين وإيران، لتعزيز قدراته العسكرية، في ظل الحشد الأمريكي في منطقة البحر الكاريبي.

وسط انتشار أمني، بدء عملية التحويلات المرورية استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير

بدأت الفرق الأمنية المكلفة بتأمين حفل افتتاح المصري الكبير، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، تنفيذ عملية التحويلات المرورية وفق الخطة الأمنية.

بعد أن استشعر الخطر، أوباما يتحرك بشكل سري لمواجهة ترامب

قال تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما أظهر قلقًا متزايدًا تجاه سياسات وإجراءات الرئيس دونالد ترامب، خصوصًا التي تستهدف الديمقراطيين.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات السبت العظيم بالدوري الإنجليزي

يشهد اليوم السبت 1 نوفمبر 2025، إقامة العديد من المباريات الهامة ولعل أبرزها مباراة ليفربول وأستون فيلا.

سرقة مجوهرات ثمينة من تمثال مريم العذراء بكنيسة شهيرة في إسبانيا

سرق مجهولون 18 قطعة من المجوهرات الثمينة من تمثال مريم العذراء الوردية الموجودة في كنيسة سانتا كروز لا ريال في مدينة غرناطة الإسبانية.

