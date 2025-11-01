رسميا، الخطيب رئيسا للأهلي لولاية جديدة وياسين منصور نائبا وخالد مرتجي أمينا للصندوق

أعلن المستشار زكي شلقامي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي تشكيل مجلس الإدارة الجديد للقلعة الحمراء للفترة المقبلة لمدة أربع سنوات، وذلك عقب انتخابه خلال الجمعية العمومية التي أقيمت اليوم.

مجلس الإدارة الجديد للنادي الأهلي

وجاء مجلس إدارة النادي الأهلي رسميًّا لمدة أربع سنوات مقبلة كالتالي: محمود الخطيب، رئيسًا، فيما تولى منصب نائب الرئيس ياسين منصور، وخالد مرتجي في منصب أمين الصندوق.

وضمتْ العضوية فوق السن كلًّا من: “سيد عبد الحفيظ، طارق قنديل، محمد الغزاوي، محمد الدماطي، محمد الجارحي، أحمد حسام عوض، وحازم هلال”.

أما العضوية تحت السن تضم كلًّا من: إبراهيم العامري ورويدا هشام.

وشهدت انتخابات الأهلي حضورًا مكثفًا من أعضاء الجمعية العمومية منذ فتح باب التسجيل صباح أمس الجمعة، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري كبير، قبل غلق باب التصويت في السابعة مساء الجمعة.

الخطيب يشكر الجمعية العمومية

عبر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن امتنانه الكبير لثقة الجمعية العمومية، بعد تجديد انتخابه لرئاسة النادي لفترة جديدة، مؤكدًا أن المشهد الانتخابي عكس روح الانتماء والوفاء داخل القلعة الحمراء.

وقال الخطيب، خلال تصريحاته عقب انتهاء العملية الانتخابية: إن أعضاء الأهلي أثبتوا مرة أخرى وعيهم وإخلاصهم للنادي، من خلال المشاركة الكثيفة في الانتخابات، وهو ما يعكس حرصهم على مستقبل النادي واستمرارية نجاحاته.

ووجَّه رئيس الأهلي الشكر لمجلس الإدارة السابق وكل من أسهم في خدمة النادي خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الجميع عمل بروح العائلة وإخلاص كامل لمصلحة الأهلي.

وأضاف الخطيب أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية جديدة وتطوير أساليب العمل، رغم ما حققه المجلس السابق من إنجازات، مؤكدًا أن جميع أبناء الأهلي يجتمعون على هدف واحد وهو رفعة النادي والحفاظ على مكانته.

واختتم تصريحاته بتأكيد أن الاختلاف في الآراء داخل الأهلي لا يفسد روح التعاون والمحبة، وأن هذه القيم ستظل دائمًا أساس نجاح وعراقة النادي.

