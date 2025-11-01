بعد أن استشعر الخطر، أوباما يتحرك بشكل سري لمواجهة ترامب

قال تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما أظهر قلقًا متزايدًا تجاه سياسات وإجراءات الرئيس دونالد ترامب، خصوصًا التي تستهدف الديمقراطيين.



ووفق التقرير فإنه بعد فترة من التراجع في الظهور العام خلال عهد جو بايدن، أعاد أوباما بناء استراتيجيته بإشراك الجيل القادم من الديمقراطيين والضغط على المسؤولين السياسيين، مثل حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، لدعم إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

رغم تراجع حضوره العلني، يظل أوباما قوة تحفيزية رئيسية في الحزب الديمقراطي، مع تركيزه الحالي على دعم المرشحين المعتدلين وتحذيره من محاولات ترامب لعرقلة وصول الديمقراطيين للسلطة.

ووفق التقرير، فإن أوباما يرى أن خطر ترامب يشكل تهديدًا جديًّا للديمقراطية الأمريكية، مع حلول متوقعة لتصعيد التوترات القانونية والسياسية في البلاد، ويعتقد بضرورة تبني نهج مختلف وفعال لمواجهة هذه التحديات.

ولذلك يسعى أوباما للحفاظ على تأثيره السياسي عبر لقاءات غير معلنة مع قادة الحزب وحلفائه، مع توجيه رسالة قوية بضرورة الاستعداد للتعامل مع مخاطر ترامب المستقبلية على النظام الديمقراطي في أمريكا.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن هذا التحول الإستراتيجي يعكس إدراك أوباما العميق بأن حماية الديمقراطية الأمريكية تتطلب جهودا متواصلة وتعاونا واسعا بين الأجيال والقيادات الديمقراطية.

