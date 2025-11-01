السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد أن استشعر الخطر، أوباما يتحرك بشكل سري لمواجهة ترامب

ترامب وأوباما، فيتو
ترامب وأوباما، فيتو

قال تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما أظهر قلقًا متزايدًا تجاه سياسات وإجراءات الرئيس دونالد ترامب، خصوصًا التي تستهدف الديمقراطيين.


ووفق التقرير فإنه بعد فترة من التراجع في الظهور العام خلال عهد جو بايدن، أعاد أوباما بناء استراتيجيته بإشراك الجيل القادم من الديمقراطيين والضغط على المسؤولين السياسيين، مثل حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، لدعم إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

رغم تراجع حضوره العلني، يظل أوباما قوة تحفيزية رئيسية في الحزب الديمقراطي، مع تركيزه الحالي على دعم المرشحين المعتدلين وتحذيره من محاولات ترامب لعرقلة وصول الديمقراطيين للسلطة.

ووفق التقرير، فإن أوباما يرى أن خطر ترامب يشكل تهديدًا جديًّا للديمقراطية الأمريكية، مع حلول متوقعة لتصعيد التوترات القانونية والسياسية في البلاد، ويعتقد بضرورة تبني نهج مختلف وفعال لمواجهة هذه التحديات.

ولذلك يسعى أوباما للحفاظ على تأثيره السياسي عبر لقاءات غير معلنة مع قادة الحزب وحلفائه، مع توجيه رسالة قوية بضرورة الاستعداد للتعامل مع مخاطر ترامب المستقبلية على النظام الديمقراطي في أمريكا.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن هذا التحول الإستراتيجي يعكس إدراك أوباما العميق بأن حماية الديمقراطية الأمريكية تتطلب جهودا متواصلة وتعاونا واسعا بين الأجيال والقيادات الديمقراطية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شبكة سي إن إن الأمريكية الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الرئيس دونالد ترامب الديمقراطيين جو بايدن حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم الدوائر الانتخابية

الأكثر قراءة

تصل إلى 56 جنيها، قفزة مفاجئة في أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

سعر الفاكهة اليوم السبت، ارتفاع 5 جنيهات في البرتقال والعنب المستورد يسجل 150 جنيها

يصل إلى 12 جنيها، ارتفاع كبير في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

رضاء الإله عن مصر، خريطة سقوط الأمطار بالتزامن مع احتفال افتتاح المتحف المصري الكبير

قبل انطلاق المارثون، عقوبة مزدوجة لمستخدمي القوة مع أعضاء لجنة انتخابات مجلس النواب

بالأرقام، نتائج التصويت في انتخابات الأهلي ومفاجأة عن عدد أصوات ياسين منصور

بعد أن استشعر الخطر، أوباما يتحرك بشكل سري لمواجهة ترامب

دي مفاجأة، رامي إمام يتحدث عن"شمس الزناتي 2" وإعادة فيلم آخر شهير للزعيم (فيديو)

خدمات

المزيد

مصاريف ورسوم إصدار بطاقة ميزة في بنك القاهرة

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك بختام تعاملات الأسبوع

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد ريال مدريد.. سان جيرمان مع البايرن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم السبت 1 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

أحمد كريمة: علي بن أبي طالب ليس أول من أسلم من الصبيان ويجب تصحيح ذلك بالمناهج الدراسية

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 1 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads