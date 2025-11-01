السبت 01 نوفمبر 2025
رضاء الإله عن مصر، خريطة سقوط الأمطار بالتزامن مع احتفال افتتاح المتحف المصري الكبير

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة اليوم على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى وذلك على فترات متقطعة.

الأرصاد عن طقس افتتاح المتحف المصرى الكبير: خريفى معتدل

طقس اليوم، الأرصاد تعلن أجواء افتتاح المتحف المصري الكبير

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم  السبت بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير وتوقعت أن يسود طقس خريفي معتدل مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى  السواحل الشمالية وحار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  29

درجة الحرارة الصغرى: 20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 20

