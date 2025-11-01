غموض موقف صلاح ومرموش بين "نارين"، صدام وشيك بين منتخب مصر وأندية الدوري الإنجليزي

سلطت تقارير صحفية إنجليزية الضوء على أزمة ستواجه منتخب مصر وبعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لإشراك الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش في مباراة ودية أمام نيجيريا يوم 14 ديسمبر المقبل، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية.



ووفقًا لصحيفة “تليجراف” البريطانية، فإن نادي مانشستر سيتي يستعد للدخول في صدام مباشر مع المنتخب المصري، بعد رفضه المبدئي لفكرة السماح بمشاركة مرموش في اللقاء الودي، نظرًا لتزامنه مع مباراة الفريق أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز في اليوم ذاته، وهو ما يضع اللاعب في موقف معقد بين الالتزام بناديه أو الانضمام إلى معسكر المنتخب.



التقرير أشار إلى أن مرموش من المتوقع أن يلتحق بمعسكر المنتخب بعد انتهاء مباراة كريستال بالاس مباشرة، ما يعني غيابه عن ودية نيجيريا، لتكون أول مواجهة قد يغيب عنها مع سيتي بسبب البطولة هي لقاء برينتفورد في كأس الرابطة يوم 16 ديسمبر.

أما بالنسبة إلى محمد صلاح، فقد أكدت الصحيفة أن موقفه لا يزال غامضًا، إذ يخوض ليفربول مواجهة قوية أمام برايتون يوم 13 ديسمبر، أي قبل 24 ساعة فقط من ودية نيجيريا.

