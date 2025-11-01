من لبس "فردة صندل واحدة" إلى طمع ملك الحيثيين في زوجته، حواس يكشف خبايا جديدة عن توت عنخ آمون

كشف عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس خبايا جديدة حول حياة ووفاة الملك توت عنخ آمون، كاشفا عن قصة عرض زوجته الملكة عنخ إنتر آمون للزواج من ملك الحوثيين بعد وفاة الملك الشاب.



وأضاف حواس، خلال لقائه ببرنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع على قناة "صدى البلد" أن الفتحة الموجودة في جمجمة الملك حدثت أثناء عملية التحنيط، بينما كشفت الأشعة المقطعية عن كسر في الساق اليسرى يرجح أنه السبب الحقيقي للوفاة.

وتابع: "اكتشفنا في رجله الشمال فتحة وعلماء الأشعة قالوا إن هذه الفتحة بسبب حادثة تعرض لها قبل الوفاة بيومين، والآن ما زالت الأبحاث مستمرة، وتشير إلى أنه من المحتمل أن يرجع سبب الوفاة إلى التسمم هذا التسمم يشير إلى أنه مات في حادثة".

وأضاف أن توت عنخ آمون كان يعاني من تشوه القدم المسطحة، وكانت قدماه في حالة سيئة بحيث لا يصل الدم إلى أظافره، كما كان مصابا بمرض الملاريا.

وأشار العالم المصري إلى أن توت عنخ آمون كان معروفا بمزاجه المشاكس، يعيش في مدينة منف ويهوى الصيد. وكانت المنطقة الصحراوية الممتدة من سقارة إلى الأهرام تعرف آنذاك باسم وادي الغزلان، وتضم أنواعا من الحيوانات البرية والغزلان. ونظرًا لمشاكله الصحية، شيد الملك استراحة في الجهة الغربية من معبد الوادي ليستريح فيها عند شعوره بالإرهاق أثناء الصيد.

وقال حواس إن كرسي العرش الذهبي يعد أجمل قطع مقبرة توت عنخ آمون، وهي القطعة الوحيدة التي لم تسافر إلى الخارج، ويجسد قصة حب نادرة بين الملك وزوجته عنخ إسن آمون، التي تظهر وهي تضع يدها على كتفه في مشهد حميمي، لافتا إلى أن كلا منهما كان يرتدي فردة حذاء من الأخرى تعبيرا عن الوحدة بينهما.

وأوضح حواس أن المشهد المنقوش على الكرسي يُظهر الملك جالسًا بينما تضع زوجته عنخس إن آمون يدها على كتفه في لقطة مليئة بالحنان والعطاء، مشيرًا إلى أن التفاصيل الدقيقة في العمل الفني تكشف عن قمة الحب بين الملك وزوجته، حيث يظهر الاثنان، وهما يرتديان صندلًا واحدًا، في دلالة على الاتحاد والامتزاج الروحي بينهما.

وتابع زاهي حواس: «الملكة عنخ إسن آمون بعد ما توت عنخ آمون مات، بعتت جواب لملك الحيثيين بتقول له أنا عايزة أتجوز ابنك، ودي كانت مصيبة في وقتها، لإن الراجل المصري ممكن يتجوز أجنبية، لكن ست مصرية، وكمان ملكة، تتجوز أجنبي دي كارثة الدنيا اتقلبت في مصر».

واختتم قائلا: «ملك الحيثيين نفسه ما صدقش، فقال يبعت رسول سري يتأكد، والرسول رجع أكد له إن الكلام ده حقيقي، فبعت ابنه علشان يتجوزها، لكن حورمحب، القائد المصري العظيم ما استناش وقتل الولد قبل ما يوصل، وجاء ملك الحيثيين بجيش كبير حارب بيه المصريين، ومن هنا انتشر مرض خطير وقتها، حاجة زي الكوليرا أو الجدري، وده المرض اللي ضرب مصر والعالم».

