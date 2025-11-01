السبت 01 نوفمبر 2025
خارج الحدود

عذبوا الحيوانات وأحرقوا المساجد، مستوطنون يقتحمون منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية (فيديو)

مستوطن يعتدي بالضرب
مستوطن يعتدي بالضرب العنيف على الحيوانات، فيتو

اقتحم مستوطنون إسرائيليون عددًا من المنازل والمزارع  في الضفة الغربية، وأحدثوا فوضى واسعة في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية، مما أثار حالة من الرعب والقلق في أوساط الفلسطينيين.

ووثق ناشطون فلسطينيون بمقاطع فيديو، اقتحام مجموعات من المستوطنين منزلًا ومزرعة وحظيرة للحيوانات مملوكة لأحد الفلسطينيين.

وذكر ناشطون أن المنزل المستهدف الذي اقتحمه مستوطنون وتم توثيقه في المقطع يعود للمواطن محمود الدغامين، ويقع في منطقة "وادي جحيش" قرب بلدة "السموع" جنوب الخليل. 


وظهر في أحد المقاطع مستوطنون ملثمون يحملون الهراوات والأسلحة البيضاء، لحظة اقتحامهم مزرعة حيوانات ثم إقدامهم على تعذيب تلك الحيوانات بطريقة وحشية وسادية، حسب وصف بعض الناشطين.

وعلق الناشط إيهاب حسن، في منشور على "إكس" على المقطع قائلًا: "لقطات مروعة: اقتحم مستوطنون إسرائيليون منزلًا فلسطينيًّا ومارسوا تعذيبًا ساديًّا للحيوانات، فذبحوا 6 خراف وشوهوا 4 أخرى، واقتلعوا عيونها بالسكاكين..لا كلمات تصف وحشيتهم".


وأفاد بأن مستوطنين إسرائيليين هاجموا قرية "دير دبوان" في الضفة الغربية، وأحرقوا مسجدًا وأضرموا النار في سيارات المصلين.

وفي ساعات المساء، أقدم المستوطنون على إضرام النار في حقول الفلسطينيين في بلدة "سبسطية" بالضفة الغربية.

كما هاجم مستوطنون كفر قدوم شرق قلقيلية واقدموا على إحراق سيارتين.
 

