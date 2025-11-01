عذبوا الحيوانات وأحرقوا المساجد، مستوطنون يقتحمون منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية (فيديو)

اقتحم مستوطنون إسرائيليون عددًا من المنازل والمزارع في الضفة الغربية، وأحدثوا فوضى واسعة في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية، مما أثار حالة من الرعب والقلق في أوساط الفلسطينيين.

ووثق ناشطون فلسطينيون بمقاطع فيديو، اقتحام مجموعات من المستوطنين منزلًا ومزرعة وحظيرة للحيوانات مملوكة لأحد الفلسطينيين.

وذكر ناشطون أن المنزل المستهدف الذي اقتحمه مستوطنون وتم توثيقه في المقطع يعود للمواطن محمود الدغامين، ويقع في منطقة "وادي جحيش" قرب بلدة "السموع" جنوب الخليل.



وظهر في أحد المقاطع مستوطنون ملثمون يحملون الهراوات والأسلحة البيضاء، لحظة اقتحامهم مزرعة حيوانات ثم إقدامهم على تعذيب تلك الحيوانات بطريقة وحشية وسادية، حسب وصف بعض الناشطين.

مشاهد جديدة توثق لحظة هجوم المستوطنين على منزل عائلة "الدغامين"، في منطقة "وادي جحيش" قرب بلدة السموع جنوب الخليل، قبل أيام. pic.twitter.com/ngyLDxbVf8 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 31, 2025

وعلق الناشط إيهاب حسن، في منشور على "إكس" على المقطع قائلًا: "لقطات مروعة: اقتحم مستوطنون إسرائيليون منزلًا فلسطينيًّا ومارسوا تعذيبًا ساديًّا للحيوانات، فذبحوا 6 خراف وشوهوا 4 أخرى، واقتلعوا عيونها بالسكاكين..لا كلمات تصف وحشيتهم".



وأفاد بأن مستوطنين إسرائيليين هاجموا قرية "دير دبوان" في الضفة الغربية، وأحرقوا مسجدًا وأضرموا النار في سيارات المصلين.

وفي ساعات المساء، أقدم المستوطنون على إضرام النار في حقول الفلسطينيين في بلدة "سبسطية" بالضفة الغربية.

مستوطنون يهاجمون كفر قدوم شرق قلقيلية ويحرقون مركبتين pic.twitter.com/qmDdFftiRi — جريدة القدس (@alqudsnewspaper) October 31, 2025

كما هاجم مستوطنون كفر قدوم شرق قلقيلية واقدموا على إحراق سيارتين.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.