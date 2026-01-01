الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حالة الطقس الآن، تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق وأمطار خفيفة بالقاهرة

طقس الآن، فيتو
طقس الآن، فيتو
18 حجم الخط

 أعلنت هيئة الارصاد الجوية استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

الأرصاد تعلن حالة الطقس أول أيام العام الجديد ودرجات الحرارة المتوقعة

الأرصاد تحذر من تغييرات في طقس رأس السنة، رياح وأتربة تضرب هذه المناطق، أمطار خفيفة تشتد ليلا، شبورة كثيفة تستمر ساعات

كما تظهر السحب على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة.

حالة الطقس غدا الجمعة

كانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس، غدا الجمعة، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة فى الصباح الباكر وآخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة فى  آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 10
  

