عناق حار ووصف مثير، علاقة أرملة تشارلي كيرك ونائب ترامب تشعل مواقع التواصل (فيديو وصور)

قالت إريكا كيرك أرملة الناشط اليميني تشارلي كيرك الذي اغتيل في 10 سبتمبر، خلال فعالية يوم الأربعاء، "لا أحد سيحل محل زوجي لكنني أرى بعض أوجه التشابه مع نائب الرئيس جيه دي فانس".

So… JD Vance actually did not place his hands on Erika Kirk’s hips.



So please use this clip to debunk that lie if you see it.https://t.co/l6pbhVWLTT

From MJTRUTH pic.twitter.com/CMAtwUEvbI — Bluegrasspatriot (@kylawndog) October 31, 2025



ووصفت إريكا لين كيرك التي تولت منصب زوجها كرئيس تنفيذي لشركة Turning Point بعد اغتياله خلال حدث TPUSA في 10 سبتمبر، جيه دي فانس بالرجل الرائع.

وكان نائب الرئيس جيه ديه فانس ضيف الشرف في فعالية "Turning Point USA" في جامعة ميسيسيبي يوم الأربعاء 29 أكتوبر، ولكن لحظة تقديمه خلال الفعالية أصبحت "فيروسية" منذ ذلك الحين.

وعندما صعد فانس إلى المنصة تعانق هو وإريكا بدفء، وضع نائب الرئيس يديه على خصر إريكا، وبدت وكأنها تمرر أصابعها بين خصلات شعره، مما جعله أشعثا بعض الشيء.

Erika Kirk: “No one will ever replace my husband, but I do see some similarities of my husband in JD”pic.twitter.com/Gm4PHz4D3c — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) October 31, 2025

وقد فاجأت التحية العديد من مستخدمي الإنترنت وفق سلسلة من المنشورات التي تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي والتي حللت وضعيات أيديهم وناقشت ما إذا كانت العناق مناسبة للموقف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.