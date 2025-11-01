دي مفاجأة، رامي إمام يتحدث عن"شمس الزناتي 2" وإعادة فيلم آخر شهير للزعيم (فيديو)

يسعى المخرج رامي إمام نجل الزعيم عادل إمام بكل قوة إلى إحياء إرث والده الفني على شاشة السينما، من خلال مشروعين جديدين، لكن بطريقة محترمة وروح مختلفة تناسب جيل اليوم.

شمس الزناتي

وقال رامي إمام لـ ET بالعربي، إن الجزء الجديد من "شمس الزناتي" ما زال قيد التنفيذ رغم الخلافات السابقة بين المخرج عمرو سلامة وشركة الإنتاج، موضحًا أن العمل لن يكون تكملة مباشرة للفيلم الأصلي الصادر عام 1991، بل قصة تسبق الأحداث (prequel) وتتناول حياة شمس الزناتي في شبابه.

وعن سبب عدم توليه الإخراج، قال رامي: "مش لازم أكون المخرج، الفيلم ما هوش تكملة، هو ما قبل شمس الزناتي، وطبعًا كان يسعدني أكون المخرج، لكن في مخرج شغال عليه دلوقت والحمد لله."

كما أوضح رامي إمام أنه يعمل على إعادة فيلم “البحث عن فضيحة” الذي عُرض عام 1973 بنسخة جديدة، قائلًا إن النسخة المقبلة ستكون remake مع معالجة معاصرة تتناسب مع ذوق الشباب اليوم: "بحاول أشتغل عليه لـ2025، وده نفس القصة لكن بروح الشباب الجديد، لأن الفيلم القديم ما كانش بيخاطب الجيل اللي موجود دلوقت".

وحول إمكانية مشاركة ممثلين من النسخة الأصلية، اكتفى بالقول: "دي مفاجأة بقى".

إلى جانب ذلك، أكد رامي أن عائلة إمام تحرص على الحفاظ على صورة الزعيم التي أحبها الجمهور لعقود، موضحًا أن محبة الناس لا تنقطع: "احنا بنشوف الحب كل يوم، مش بس في الفرح، في الشارع وفي كل مكان الناس بتوقفني وتدعي له".

كما كشف أن عادل إمام لا يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بنفسه، لكنه يطلع دائمًا على ما يُنشر عنه: "هو قارئ نهم ومطلع على طول، واحنا بنوصل له السوشيال ميديا أول بأول".

