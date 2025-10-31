السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بروسيا دورتموند يكتفي بهدف أمام أوجسبورج بالدوري الألماني

بروسيا دورتموند،
بروسيا دورتموند، فيتو

فاز فريق بوروسيا دورتموند بهدف دون رد على أوجسبورج، في المباراة التي  جمعتهما على ملعب دبليو دبليو كي أرينا، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري الألماني.


أحرز سيرهو جيراسي هدف دورتموند ضد أوجسبورج في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.

أوجسبورج ضد دورتموند.. تشكيل أوجسبورج


وجاء تشكيل أوجسبورج ضد دورتموند على النحو التالي:

ترتيب فريقين أوجسبورج ضد دورتموند


ويحتل أوجسبورج المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 7 نقاط، بينما يحتل دورتموند المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

 

الدوري الألماني بروسيا دورتموند جدول ترتيب الدوري الألماني سيرهو جيراسي

الجريدة الرسمية