بروسيا دورتموند يكتفي بهدف أمام أوجسبورج بالدوري الألماني

فاز فريق بوروسيا دورتموند بهدف دون رد على أوجسبورج، في المباراة التي جمعتهما على ملعب دبليو دبليو كي أرينا، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري الألماني.



أحرز سيرهو جيراسي هدف دورتموند ضد أوجسبورج في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.

أوجسبورج ضد دورتموند.. تشكيل أوجسبورج



وجاء تشكيل أوجسبورج ضد دورتموند على النحو التالي:

ترتيب فريقين أوجسبورج ضد دورتموند



ويحتل أوجسبورج المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 7 نقاط، بينما يحتل دورتموند المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.