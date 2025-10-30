قبل صدامه المنتظر مع البنك الأهلي.. الزمالك يعلن قائمة اللقاء.. والمستبعدون يتسببون في أزمة.. وإدارة القلعة البيضاء تتحرك لتسوية ملف المستحقات المالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لمواجهة نظيره البنك الأهلي اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

مباراة الزمالك والبنك الأهلي تقام اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك، فيتو

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

تنقل مباراة الزمالك والبنك الأهلي عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة البنك الأهلي في الدوري

من المتوقع أن يدخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبدالمجيد، محمد إسماعيل، محمود بنتايج

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، ناصر ماهر، عبدالله السعيد

خط الهجوم: خوان بيزيرا، عدي الدباغ، شيكو بانزا

قائمة الزمالك أمام البنك الأهلي

وجاءت قائمة الزمالك لخوض اللقاء كالتالي:

حارس المرمى: محمد صبحي – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر - بارون أوشينج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – أحمد ربيع – محمد شحاتة – سيف جعفر - عبد الله السعيد - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

المستبعدين من مباراة البنك الأهلي

جاءت قائمة المستبعدين من مباراة البنك الأهلي كالتالي:

محمد عواد.. بقرار فني.

صلاح مصدق.. بقرار فني

محمود جهاد.. بقرار فني لعدم الجاهزية.

ناصر منسي.. بقرار فني لعدم الجاهزية.

أدم كايد.. بسبب الإصابة في عضلة السمانة.

أحمد شريف.. بسبب الإصابة في العضلة الضامة.

محمد السيد.. بقرار فني.

أحمد حمدي.. بقرار فني.

أحمد عبد الرحيم إيشو.

ترتيب الزمالك في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة حصدها خلال 10 مباريات بواقع 5 فوز، 3 تعادل و2 هزيمة.

ترتيب البنك الأهلي في الدوري الممتاز

فيما يحتل البنك الأهلي بقيادة أيمن الرمادي المدير الفني السابق للزمالك، المركز الـ 14 برصيد 14 نقطة حصدها خلال 10 مباريات بواقع 3 فوز، 5 تعادل وهزيمتين.

انفراجة في أزمة المستحقات

وأنهى مسئولو نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، أزمة المستحقات المتأخرة للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم واللاعبين.

ويعاني الزمالك، من أزمة مالية خلال الفترة الحالية، والتي تسببت في تأخر مستحقات اللاعبين والجهاز الفني.

واكد مصدر إن الزمالك صرف راتب الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا المتأخرة وأرسل جزء من مستحقات اللاعبين في حساباتهم الشخصية.

