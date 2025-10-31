التشكيل الأقرب لمواجهة الهلال مع الشباب بالدوري السعودي

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الهلال مع نظيره الشباب، مساء اليوم الجمعة، ضمن لقاءات الجولة الـ7 من الدوري السعودي للمحترفيين موسم 2025-2026، على ملعب المملكة أرينا.

ويدخل فريق الهلال مباراة اليوم وعينه على خطف النقاط الثلاث، من أجل مواصلة اللحاق بالوصيف التعاون والمتصدر النصر، حيث يحتل الزعيم المركز الثالث برصيد 14 نقطة، حيث يسعى الهلال لاستعادة اللقب.

ويتسلح الزعيم في مباراة اليوم بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، وأيضًا ينتشي بفوزه الثمين والغالي في الجولة الماضية على نظيره الاتحاد بهدفين دون رد، في كلاسيكو الدوري السعودي.

في المقابل، يتطلع فريق الشباب إلى الفوز اليوم على الهلال من أجل الخروج من مراكز قاع جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الـ13 برصيد 6 نقاط من 6 مباريات.

موعد مباراة الهلال ضد الشباب في الدوري السعودي

تنطلق صافرة البداية لـ مباراة الهلال والشباب اليوم الجمعة، عند الساعة الخامسة إلا عشر دقائق (4:50) بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب الجوهرة المشعة معقل الزعيم.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الشباب في الدوري السعودي

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والشباب بث مباشر اليوم، عن طريق قنوات ثمانية الناقل الحصري للبطولات السعودية، وبالتحديد على شاشة قناة Thmanyah 1 HD.

التشكيل الأقرب والمتوقع للهلال أمام الشباب

ومن المتوقع أن يبدأ الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني لنادي الهلال اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز- كاليدو كوليبالي- حسان تمبكتي- حمد اليامي.

خط الوسط: سافيتش- روبن نيفيز- ناصر الدوسري.

وفي الهجوم: داروين نونيز- ماركوس ليوناردو- مالكوم.

تشكيل الشباب ضد الهلال

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

الدفاع: سعد بالعبيد، ويسلي هويدت، مبارك الراجح، نواف الغليميش.

الوسط: ياسين عدلي، فنسنت سيرو، أوناي هيرنانديز، عبد الله معتوق.

الهجوم: يانيك كاراسكو، جوش براونهيل.

