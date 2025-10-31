الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وست هام يونايتد يخطط لخطف موهبة برشلونة

درو فرنانديز،فيتو
درو فرنانديز،فيتو

 كشفت تقارير عالمية أن  نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، يعتزم تقديم عرض رسمي من أجل التعاقد مع درو فرنانديز، لاعب برشلونة الشاب، خلال عام 2026، بحسب ما كشفه موقع "Fichajes".

 

وذكر التقرير أن النادي اللندني يخطط لتقديم عرض بقيمة 20 مليون يورو لضم لاعب الوسط البالغ من العمر 17 عامًا، في خطوة تهدف إلى الاستثمار في موهبة شابة للمستقبل.

ويُعد فرنانديز من أبرز خريجي أكاديمية لاماسيا، وقد بدأ الظهور مع الفريق الأول لبرشلونة الموسم الجاري في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، مما يعكس ثقة النادي الكتالوني في قدراته.

ويمتد عقد اللاعب حتى عام 2027، وهو ما يمنح برشلونة أفضلية في المفاوضات، إذ لا يُظهر النادي أي نية للتخلي عن لاعبه الواعد في الوقت الحالي.

وبهذا الاهتمام، ينضم وست هام إلى قائمة الأندية الأوروبية التي تراقب تطور النجم الشاب عن قرب، في ظل توقعات بأن يكون درو فرنانديز أحد أبرز المواهب الصاعدة في إسبانيا خلال الفترة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نادي وست هام الدوري الإسباني دوري ابطال اوروبا وست هام يونايتد وست هام يونايتد الإنجليزي وست هام

مواد متعلقة

قبل صدامه المنتظر مع البنك الأهلي.. الزمالك يعلن قائمة اللقاء.. والمستبعدون يتسببون في أزمة.. وإدارة القلعة البيضاء تتحرك لتسوية ملف المستحقات المالية

صراع بين برشلونة وأتليتكو مدريد على نجم يوفنتوس

موهبة بايرن ميونخ تحت أنظار ريال مدريد

بول سكولز يبتعد عن تحليل مباريات البريميرليج لهذا السبب

فينيسيوس يفكر في الرحيل عن الريال وسان جيرمان يدخل سباق التعاقد معه

عرض سعودي خيالي لـ محمد صلاح قد يفتح صفحة جديدة في مسيرته

بيراميدز في اختبار الحسم الإفريقي.. لا بديل عن الفوز أمام التأمين الإثيوبي.. والسماوي يدخل معركة التأهل بعقل تكتيكي وسلاح الخبرة

مهاراته مذهلة، أرتيتا يتغزل في جوهرة أرسنال

الأكثر قراءة

انخفاض غير متوقع في البلدي وارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف أساسية لمائدة المصريين والطماطم تسجل هذا الرقم

طرح 6721 فرصة عمل جديدة في 107 شركات خاصة بـ16 محافظة

موقف ليفربول والسيتي، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة العاشرة

بشاير التوقيت الشتوي، تحذير من ظواهر جوية مقلقة تضرب الوجه البحري وشمال مصر

أول ظهور للمطربة الشعبية رحمة محسن بعد ضجة الفيديوهات المسربة (صور)

أول تدعيمات يناير، الهلال السعودي يسعى لضم نجم الخليج

العالم على موعد مع التاريخ، افتتاح المتحف المصري الكبير غدًا في احتفال أسطوري

خدمات

المزيد

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع أسعار الجبن اليوم في الأسواق باستثناء الرومي والشيدر

المرشح مش هيلحقك، مخالفات تستوجب الإحالة إلى النيابة بانتخابات مجلس النواب

التصويت الأسبوع المقبل، اشتراطات الفوز في انتخابات مجلس النواب

أسعار سيارات روكس 01 ROX

المزيد

انفوجراف

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الرياح الشديدة فى المنام وعلاقتها بأخبار سارة قادمة

دعاء صباح يوم الجمعة، خير ما تبدأ به من أذكار الكتاب والسنة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 31 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

المزيد
الجريدة الرسمية