أول تدعيمات يناير، الهلال السعودي يسعى لضم نجم الخليج

أكدت تقارير سعودية أن نادي الهلال السعودي فتح خط اتصال مباشر مع إدارة نادي الخليج، بهدف التوصل لاتفاق مبكر بشأن ضم لاعب الوسط الشاب مراد هوساوي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأفادت صحيفة الجزيرة السعودية بأن الهلال أرسل خطابًا رسميًا إلى إدارة الخليج، معبّرًا فيه عن رغبته في شراء عقد اللاعب الشاب الذي أصبح محط أنظار عدة أندية بعد بروز مستواه هذا الموسم.

وبحسب الصحيفة يهدف الهلال، بقيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، إلى تعزيز خط الوسط بعناصر قادرة على صناعة الفارق، وقد برز اسم مراد هوساوي صاحب الـ24 عامًا كهدف رئيسي في إطار خطة النادي لتجديد دماء الفريق.

وكان هوساوي قد انتقل إلى الخليج في صيف 2024 قادمًا من نادي أحد على سبيل الإعارة، قبل أن يتحول انتقاله إلى صفقة نهائية، ليوقع عقدًا يمتد حتى عام 2029 وفق بيانات موقع ترانسفير ماركت.

ونجح اللاعب في تقديم مستويات مميزة مع الخليج هذا الموسم، إذ شارك في 8 مباريات، من بينها 6 لقاءات في دوري روشن للمحترفين ومباراتان في كأس الملك، وتمكن خلالها من تسجيل هدف وصناعة هدفين، ما جعله من أبرز الأسماء الواعدة في الدوري.

