بنزيما يصدم اتحاد جدة قبل مواجهة الخليج بالدوري السعودي

يستعد اتحاد جدة لمواجهة الخليج، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي.

بنزيما خارج حسابات اتحاد جدة

ويغيب الفرنسي كريم بنزيما عن مواجهة الاتحاد، بعد أن عانى من آلام عضلية عقب مواجهة النصر في كأس الملك.

الاتحاد فاز على النصر وتأهل إلى دور ربع نهائي في بطولة كأس الملك، إلا أن بنزيما لن يشارك في الجولة التالية من دوري روشن.

ويحتل الاتحاد المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 10 نقاط.

