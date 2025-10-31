تشابي ألونسو يوضح آخر تطورات أزمته مع فينيسيوس وفرض عقوبة على اللاعب (فيديو)

رد تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، على تجاهل لاعبه فينيسيوس جونيور ذكر اسمه في بيان الاعتذار، وقال إنه أغلق هذا الملف، ولن يفرض أي عقوبة على الجناح البرازيلي.

واستشاط فينيسيوس غضبًا بعد استبداله في الكلاسيكو ضد برشلونة، قبل حوالي ربع ساعة من النهاية، حيث انفعل بقوة وغادر الملعب، قبل أن يعود بعدها للجلوس على مقاعد البدلاء.

وتقدم فيني باعتذار ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه تجاهل ذكر اسم مدربه ألونسو، وسط تكهنات حول وجود خلاف بين الطرفين، خاصة أن ثورة غضب اللاعب البرازيلي متقلب المزاج لم تكن الأولى، بل أظهر عدم رضاه قبل ذلك.

وقال ألونسو في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة عن ملف احتجاج واعتذار فينيسيوس: "لقد أجرينا اجتماعًا للفريق بحضور كل اللاعبين يوم الأربعاء، وتحدث فينيسيوس من قلبه وبكل صدق وشعرت بالرضا التام عن ذلك، ومنذ هذا الوقت أغلقت الملف".

وعلق الونسو على اعتذار فينيسيوس قائلا:" "بالنسبة لي كان البيان مناسبًا جدًا وإيجابيًا،و بالنسبة لي أهم شيء ما قاله اللاعب لزملائه ولقد تدربنا جميعًا بشكل رائع بالأمس وكلنا في نفس القارب".

https://x.com/MMajeedX/status/1984198320345190725?t=aKjpqXhpsPplS9mABIhl9Q&s=19

وتعرض ألونسو لسؤال حول تمديد عقد اللاعب البرازيلي، حيث يرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى يونيو 2027، وقال المدرب: "فيني يلعب بتركيز كبير وكان مستواه مميزًا في الكلاسيكو".

ومع تكرار الأسئلة حول فينيسيوس، شعر ألونسو ببعض الاستياء وقال: "يا إلهي هذا رابع أو خامس سؤال حول نفس الموضوع، ولدي تقدير لاهتمامكم بالأمر لكن أغلقنا الملف وفيني لاعب رائع ويؤدي بشكل رائع وكلنا نشعر بالسعادة، والأمر انتهى بشكل تام يوم الأربعاء".

وينفرد ريال مدريد بقمة الدوري الاسباني برصيد 27 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني بعد مرور 10 جولات من البداية.

