ضبط مصنع خمور مغشوشة في حي الوراق بالجيزة (صور)

ضبط الخمور المغشوشة،
ضبط الخمور المغشوشة، فيتو

 تمكنت الأجهزة التنفيذية في حي الوراق من ضبط مصنع لإنتاج الخمور المغشوشة داخل نطاق الحي، وذلك خلال حملة موسعة استهدفت التصدي للمخالفات التي تهدد صحة وسلامة المواطنين.

جاءت الحملة تحت إشراف ومتابعة صبري عبده رئيس حي الوراق، وبمشاركة أبو بكر عمارة وصفوت محروس نواب رئيس الحي، إلى جانب مصطفى الوزير مدير الإشغالات.

وخلال الحملة، تم ضبط كميات من الخمور المغشوشة والمجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على المصنع المخالف.

 

وأكد حي الوراق في بيان له استمرار الحملات اليومية في مختلف مناطق الحي لمتابعة الأنشطة التجارية وضبط المخالفات، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الجيزة، بما يضمن حماية المواطنين من السلع المغشوشة والحفاظ على النظام العام وجودة الأسواق.

الجريدة الرسمية