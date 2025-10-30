مدارس الجيزة تقدم نموذجا للحضارة المصرية قبل افتتاح المتحف المصري الكبير

خصصت مديرية التربية والتعليم بالجيزة فقرة الإذاعة المدرسية في طابور الصباح اليوم، لشرح القيمة الحضارية والتاريخية للمتحف المصري الكبير وأهميته كأحد أعظم المشروعات الثقافية في العالم، في إطار استعدادات محافظة الجيزة لافتتاح المتحف المصري الكبير، وبتوجيهات من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأكد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن المتحف المصري الكبير يمثل صرحًا عالميًا يعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة، ويُعد نافذة حضارية وثقافية تبرز التراث المصري الممتد لآلاف السنين، مضيفا أن المتحف يقدم تجربة فريدة تمزج بين التاريخ العريق والتكنولوجيا الحديثة في عرض الكنوز الأثرية المصرية، مما يجعله مصدر فخر واعتزاز لكل مصري.

وأشار عطية إلى أن تخصيص فقرة الإذاعة المدرسية اليوم يأتي في إطار تعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب، وتنمية وعيهم بأهمية المتحف ودوره في صون الهوية المصرية، مؤكدًا أن الطلاب هم سفراء حضارة مصر في المستقبل، وأن غرس حب التاريخ والتراث في نفوسهم يعد استثمارًا في بناء الشخصية الوطنية الواعية.

كما شدد وكيل الوزارة على أهمية مشاركة المدارس في الفعاليات الثقافية والتوعوية التي تسلط الضوء على المتحف المصري الكبير، لما يمثله من منارة علمية وثقافية وسياحية تليق بمكانة مصر بين الأمم. وأكد أن محافظة الجيزة، بما تضمه من آثار فرعونية ومواقع تاريخية بارزة مثل الأهرامات وأبو الهول، ستظل دائمًا بوابة الحضارة المصرية إلى العالم.

واختتم عطية كلمته موجهًا الشكر لإدارات المدارس والمعلمين على جهودهم في تنفيذ توجيهات الوزارة بنجاح، وإبراز صورة مشرفة للتعليم في الجيزة، بالتزامن مع الاستعدادات الوطنية الكبرى لافتتاح المتحف المصري الكبير.



