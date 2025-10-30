الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة يتابع أعمال التجميل والإنارة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم الخميس، أعمال التطوير والتجميل والإنارة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي ومطالع ومنازل الطريق الدائري بمحيط المتحف، في إطار الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير.

جاءت جولة المحافظ ضمن المتابعة الميدانية الدورية لموقف تنفيذ المشروعات الخدمية وأعمال التجميل، حيث تفقد أعمال تركيب إضاءة حديثة أسفل الطريق الدائري، وعمليات غسل ودهان قواعد وأعمدة وجسم الطريق، بالإضافة إلى صيانة المطالع والمنازل المؤدية إلى طريق مصر إسكندرية الصحراوي، لضمان جاهزية المنطقة لاستقبال الزوار وضيوف مصر خلال حفل الافتتاح المرتقب.

وخلال جولته، وجه المحافظ بضرورة التنسيق بين جهاز المنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش وهيئة النظافة والتجميل بالجيزة، للتأكد من كفاءة أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، خاصة على المسار المخصص لنقل الزائرين من مطار سفنكس الدولي إلى المتحف المصري الكبير.

كما تفقد المحافظ مداخل مطار سفنكس الدولي للوقوف على مستوى الجاهزية، مشددًا على استكمال أعمال التجميل وتحسين الرؤية البصرية بالمداخل والطرق المحيطة بالمطار، بما يعكس المظهر الحضاري اللائق لمحافظة الجيزة أمام الزائرين القادمين من الخارج.

وشملت الجولة أيضًا متابعة أعمال النظافة والإنارة ودهان الأرصفة بعدد من المحاور الحيوية مثل محور 26 يوليو وطريق 15 مايو والطريق الدائري، حيث أكد المحافظ أهمية الحفاظ على المظهر الجمالي لتلك الطرق كونها تشهد حركة مرورية كثيفة وتعد واجهة حضارية للمحافظة.

وخلال حديثه مع العاملين في مواقع العمل المختلفة، حرص محافظ الجيزة على تحفيزهم وبث روح العمل الجماعي لاستكمال أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من هند عبدالحليم نائب المحافظ، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ، واللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسكندرية الصحراوي اعمال التطوير والتجميل أعمال التطوير المهندس عادل النجار المتحف المصري الكبير المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المتحف المصري المتابعة الميدانية حفل الافتتاح طريق مصر إسكندرية طريق مصر اسكندرية الصحراوي طريق الدائري محور 26 يوليو محافظة الجيزة مطار سفنكس الدولي مطار سفنكس مصر إسكندرية الصحراوى

مواد متعلقة

ضبط مصنع خمور مغشوشة في حي الوراق بالجيزة (صور)

جولة ليلية لوزيرة التنمية المحلية بالمتحف المصري الكبير قبل ساعات من الافتتاح

محافظ الجيزة يعتمد حركة تغييرات جديدة بعدد من المراكز والأحياء

مصدر بالجيزة يكشف حقيقة إغلاق بعض الطرق أثناء افتتاح المتحف المصري الكبير

مدير تعليم الجيزة يؤكد دعم الطلاب ضعاف التحصيل وتكثيف الأنشطة المدرسية لتنمية المهارات

جهود مكثفة بالجيزة لتطوير البنية التحتية في محيط المتحف المصري الكبير (صور)

انقطاع مؤقت للمياه بحدائق الأهرام بسبب كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

قرار جمهوري بالموافقة على منحة إسبانية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو المرج الجديدة - شبين القناطر

لجنة برلمانية تناقش بروتوكولا معدلا بشأن اتفاقية محطة الضبعة النووية

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا، اعرف التفاصيل

سعر السمك اليوم، البلطي يودع الـ 60 جنيها لأول مرة والبوري يعود لقفزاته مجددا

انخفاض الأربو، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أسعار الخضار اليوم، انخفاض مبشر في معظم الأصناف و"لوثة من الجنون" تصيب الطماطم

تجديد حبس 10 أشخاص بتهمة استغلال 16 طفلا في أعمال التسول بالجيزة

300 جنيه خسائر، سبائك الذهب الـ 1 جرام تتراجع بالصاغة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الخميس (تحديث لحظي)

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مع بداية التوقيت الشتوي.. مواعيد تشغيل المترو الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وسيلة لرفع الكربات، الجامع الأزهر يبين مكانة بر الوالدين في السنة المطهرة

دعاء الصباح للشفاء من الأمراض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 30 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية