محافظ الجيزة يتابع أعمال التجميل والإنارة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم الخميس، أعمال التطوير والتجميل والإنارة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي ومطالع ومنازل الطريق الدائري بمحيط المتحف، في إطار الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير.

جاءت جولة المحافظ ضمن المتابعة الميدانية الدورية لموقف تنفيذ المشروعات الخدمية وأعمال التجميل، حيث تفقد أعمال تركيب إضاءة حديثة أسفل الطريق الدائري، وعمليات غسل ودهان قواعد وأعمدة وجسم الطريق، بالإضافة إلى صيانة المطالع والمنازل المؤدية إلى طريق مصر إسكندرية الصحراوي، لضمان جاهزية المنطقة لاستقبال الزوار وضيوف مصر خلال حفل الافتتاح المرتقب.

وخلال جولته، وجه المحافظ بضرورة التنسيق بين جهاز المنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش وهيئة النظافة والتجميل بالجيزة، للتأكد من كفاءة أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، خاصة على المسار المخصص لنقل الزائرين من مطار سفنكس الدولي إلى المتحف المصري الكبير.

كما تفقد المحافظ مداخل مطار سفنكس الدولي للوقوف على مستوى الجاهزية، مشددًا على استكمال أعمال التجميل وتحسين الرؤية البصرية بالمداخل والطرق المحيطة بالمطار، بما يعكس المظهر الحضاري اللائق لمحافظة الجيزة أمام الزائرين القادمين من الخارج.

وشملت الجولة أيضًا متابعة أعمال النظافة والإنارة ودهان الأرصفة بعدد من المحاور الحيوية مثل محور 26 يوليو وطريق 15 مايو والطريق الدائري، حيث أكد المحافظ أهمية الحفاظ على المظهر الجمالي لتلك الطرق كونها تشهد حركة مرورية كثيفة وتعد واجهة حضارية للمحافظة.

وخلال حديثه مع العاملين في مواقع العمل المختلفة، حرص محافظ الجيزة على تحفيزهم وبث روح العمل الجماعي لاستكمال أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من هند عبدالحليم نائب المحافظ، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ، واللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

