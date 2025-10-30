البيئة تطلق أولى لجان مبادرة حماية الشعاب المرجانية

ترأست وزارة البيئة أولى اجتماعات لجنة تسيير مشروع "مبادرة البحر الأحمر المصرية"، المنفَّذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبدعم من الصندوق العالمي للشعاب المرجانية (GFCR).

ترأست الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بحضور الدكتور علي أبو سِنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وغيمار ديب نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وأماني نخلة مساعد الممثل المقيم لملف التنوع البيولوجي، وهدى الشوادفي مساعد الوزيرة لشؤون السياحة البيئية، والدكتور تامر غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولي، واللواء أ.ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة.

مبادرة وطنية لحماية الشعاب المرجانية الفريدة في البحر الأحمر

وأكدت الوزيرة منال عوض أن المبادرة تمثل إطارًا وطنيًا شاملًا لحماية الشعاب المرجانية الفريدة في البحر الأحمر، وضمان استدامة المنافع الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها. وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية من خلال إنشاء آليات تمويل مبتكرة قادرة على تعبئة الاستثمارات التنموية والخاصة لتمويل مشروعات بيئية تحافظ على النظم البحرية.

دعم الاقتصاد الأزرق وتعزيز السياحة المستدامة

تضمن الاجتماع عرض رؤية المبادرة وخطة العمل السنوية، والتي تشمل إنشاء حاضنة أعمال للاقتصاد الأزرق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البحر الأحمر، إلى جانب دعم القطاعات الاقتصادية الساحلية المرتبطة بالشعاب المرجانية، مثل السياحة البيئية، وإعادة تدوير المخلفات العضوية، واستخدامها في الزراعة الحضرية، والاستزراع البحري كأداة للاستعادة البيئية.

كما شددت الوزيرة على أهمية تعزيز قدرات الرصد والحماية للشعاب المرجانية، باعتبار الاستدامة البيئية أساسًا لتحقيق التنمية الاقتصادية طويلة المدى.

آليات التمويل المستدام والتحديات البيئية

ناقش الاجتماع أهمية مكوّن التمويل المستدام كعنصر محوري يضمن استمرار المبادرة بعد انتهاء فترة التمويل المبدئي، إضافة إلى تناول أبرز التحديات البيئية مثل: الحاجة إلى توسيع تطبيق معايير "جرين فينز (Green Fins)" في أنشطة السياحة البحرية، ومعالجة الصرف الصحي من المراكب السياحية وتطوير البنية التحتية لخدمات السحب والتفريغ، وتنظيم حركة المراكب السياحية وتقليل الضغط على المواقع البيئية الحساسة في البحر الأحمر.



تنسيق مؤسسي ومشاركة مجتمعية واسعة

شهد الاجتماع مشاركة ممثلين رفيعي المستوى من وزارات الخارجية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، السياحة والآثار، والإسكان، إضافة إلى هيئة عمليات القوات المسلحة، ومحافظة البحر الأحمر، كما حضر ممثلون عن المجتمع المدني والقطاع السياحي، منهم جمعية هيبكا، وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، وغرفة المنشآت الفندقية.

واختُتم الاجتماع بنقاش مفتوح حول الفرص والتحديات وأولويات التنفيذ، لضمان تحقيق أثر ملموس خلال فترة تنفيذ المشروع واستدامة نتائجه بعد انتهاء التمويل الأولي.

