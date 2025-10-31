ضبط مصنع بدون ترخيص لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية الخطرة بالشرقية

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية فى ضبط 325 طن مواد خطرة داخل مصنع غير مرخص لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية الخطرة بمحافظة الشرقية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان، لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية بطريقة عشوائية تؤثر سلبًا على البيئة وصحة المواطنين، بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة من خلال استخراج معادن مثل الحديد والقصدير.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت الأجهزة الأمنية المصنع المشار إليه، وتم ضبط المدير المسئول، وعُثر بداخله على 325 طن مواد خام ومنتج نهائى لنفايات إلكترونية خطرة وفحم صناعى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الأنشطة غير المشروعة فى مجال إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية الخطرة داخل مصانع عشوائية تفتقر للاشتراطات البيئية والصحية، حفاظًا على سلامة المواطنين والبيئة.

