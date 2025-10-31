الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط مصنع بدون ترخيص لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية الخطرة بالشرقية

ضبط مصنع بدون ترخيص
ضبط مصنع بدون ترخيص لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية الخطرة

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية فى ضبط 325 طن مواد خطرة داخل مصنع غير مرخص لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية الخطرة بمحافظة الشرقية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان، لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية بطريقة عشوائية تؤثر سلبًا على البيئة وصحة المواطنين، بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة من خلال استخراج معادن مثل الحديد والقصدير.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت الأجهزة الأمنية المصنع المشار إليه، وتم ضبط المدير المسئول، وعُثر بداخله على 325 طن مواد خام ومنتج نهائى لنفايات إلكترونية خطرة وفحم صناعى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الأنشطة غير المشروعة فى مجال إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية الخطرة داخل مصانع عشوائية تفتقر للاشتراطات البيئية والصحية، حفاظًا على سلامة المواطنين والبيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مواد خطرة مصنع بدون ترخيص النفايات الالكترونية شرطة البيئة والمسطحات العاشر من رمضان وزارة الداخلية

مواد متعلقة

تحرير 886 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 43 سيارة ودراجة نارية متروكة

الأمن ينقذ قطة محتجزة أعلى واجهة محل بالإسكندرية

قبل افتتاح المتحف المصري الكبير، تعرف على حالة المرور اليوم بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

ضبط قائد دراجة نارية ضرب سائق سيارة لخلاف على أولوية المرور بالإسكندرية

القبض على عامل خردة وزوجته بتهمة التعدي على شخص بسلاح أبيض بالشرقية

ضبط طرفي مشاجرة بسبب سقوط مواد بناء على مطعم في دمياط

القبض على قائد سيارة نصف نقل بتهمة السير برعونة في القليوبية

القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب لهو الأطفال في القليوبية

الأكثر قراءة

وفاة نجل القارئ الراحل عبد الباسط عبد الصمد ووزير الأوقاف ينعيه

انخفاض غير متوقع في البلدي وارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025

ملوك ورؤساء، قائمة المشاركين في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

أول ظهور للمطربة الشعبية رحمة محسن بعد ضجة الفيديوهات المسربة (صور)

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف أساسية لمائدة المصريين والطماطم تسجل هذا الرقم

موقف ليفربول والسيتي، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة العاشرة

لليوم الثالث على التوالي، انخفاض أسعار البيض ببورصة الدواجن

البانيه يرتفع 20 جنيهًا، ارتفاع أسعار الفراخ ومشتقاتها في السلاسل الغذائية

خدمات

المزيد

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع أسعار الجبن اليوم في الأسواق باستثناء الرومي والشيدر

المرشح مش هيلحقك، مخالفات تستوجب الإحالة إلى النيابة بانتخابات مجلس النواب

التصويت الأسبوع المقبل، اشتراطات الفوز في انتخابات مجلس النواب

أسعار سيارات روكس 01 ROX

المزيد

انفوجراف

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى «دين القيمة»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 5 بسورة البينة

تفسير رؤية الرياح الشديدة فى المنام وعلاقتها بأخبار سارة قادمة

دعاء صباح يوم الجمعة، خير ما تبدأ به من أذكار الكتاب والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية