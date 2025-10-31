القبض على "حرامي الشاشة" في أكتوبر بعد تداول الواقعة على مواقع التواصل

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد المواطنين من تسلل شخص إلى منزله وسرقة شاشة تلفزيون من داخله بمنطقة أكتوبر.

على الفور، باشرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحرياتها، وتبيّن أنه لم تُسجَّل أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة. وبالفحص وجمع المعلومات، نجحت القوات في تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبيّن أنه صاحب معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

وخلال استجوابه، اعترف بارتكاب الجريمة وأرشد عن مكان الشاشة المسروقة، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.