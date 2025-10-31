الأمن ينقذ قطة محتجزة أعلى واجهة محل بالإسكندرية

في لفتة إنسانية نالت إعجاب المواطنين، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من إنقاذ قطة كانت محتجزة أعلى واجهة أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة محرم بك، بعد ورود بلاغ من الأهالي لشرطة النجدة.

تفاصيل الواقعة

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبيّن وجود القطة عالقة في موقع مرتفع يصعب الوصول إليه.

وتم التعامل مع الموقف باحترافية واستخدام الوسائل المناسبة لاستخراجها دون أي أذى، وسط متابعة من الأهالي الذين أعربوا عن سعادتهم وشكرهم لرجال الشرطة على سرعة الاستجابة وحسن التعامل الإنساني.

