الخميس 13 مارس 2025
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صحة ومرأة

استشاري تغذية يكشف مفاجأة حول سبب انتشار جرثومة المعدة

الدكتور عماد الدين
الدكتور عماد الدين فهمي، فيتو

قال الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إن نقص الفيتامينات مُضر ولكن في نفس الوقت زيادتها سم، مؤكدًا أن الفيتامينات عند زيادتها تُحدث تسمم.

 

زيارة الطبيب لتحديد كمية الفيتامينات

وأضاف “فهمي”، خلال لقائه مع الإعلامية غادة شريف، ببرنامج "حوار خاص"، المذاع عبر القناة "الثانية"، أن من يحصل على فيتامينات قبل رمضان عليه أن يزور الطبيب ليتم تحديد كمية الفيتامينات.

 

وأوضح أن الطبيب عليه تفسير كيف ومتى سيحصل على الفيتامينات ليحصل على النتيجة الجيدة، متابعًا: "مينفعش نلخبط الأدوية والفيتامينات".

 

سبب انتشار جرثومة المعدة

وأكد أن المعدة تكره أن تكون الأشياء عكس بعضها ولكنها تحب التجانس؛ كما أنها تكره الامتلاء وتحب المياه وتحترم حمضها جدًا، متابعًا: "جرثومة المعدة منتشرة بسبب إن الحارس اللي بيموتها في المعدة إحنا خلناه محايد وهو حمض المعدة".

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