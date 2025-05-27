الثلاثاء 27 مايو 2025
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صحة ومرأة

أعراض جرثومة المعدة وأسبابها ومضاعفات الإصابة بها

جرثومة المعدة
جرثومة المعدة

أعراض جرثومة المعدة، جرثومة المعدة من الأمراض التى أصبحت منتشرة مؤخرا فى وقتنا الحالى بين الكبار والصغار وتسبب أعراض مزعجة.

وأعراض جرثومة المعدة، عديدة ولكن يصعب على المريض معرفتها بل تحتاج إلى تشخيص طبى، ويجب الالتزام بعلاجها لأن مضاعفاتها خطيرة.

ويقول الدكتور محمد العوضي استشارى أمراض الباطنة والكبد، إن جرثومة المعدة، أو الملوية البوابية هي نوع من البكتيريا الحلزونية التي تعيش في بطانة المعدة، وتعتبر من أكثر أنواع العدوى شيوعا في العالم، وتعد سبب رئيسي في الإصابة بالتهاب المعدة والقرحة الهضمية.

 

أسباب الإصابة بجرثومة المعدة

وأضاف العوضي، تنتقل جرثومة المعدة من شخص لآخر غالبا عن طريق تناول طعام أو ماء ملوث، أو ملامسة لعاب أو أدوات ملوثة (كالأواني أو الأكواب)، أو سوء النظافة الشخصية، أو التعايش مع أشخاص مصابين في نفس المنزل.

 

أعراض جرثومة المعدة

وتابع، ليست كل الحالات تظهر عليها أعراض، فقد يكون الشخص مصاب بها منذ فترة ولا تنظر عليه أى أعراض، ولكن في حال وجودها، تكون عبارة عن:-

  • ألم أو حرقة في المعدة.
  • انتفاخ وغثيان.
  • فقدان الشهية.
  • التجشؤ المتكرر.
  • فقدان الوزن غير المبرر.
  • رائحة فم كريهة.
أعراض جرثومة المعدة 
أعراض جرثومة المعدة 

مخاطر جرثومة المعدة

وأوضح الدكتور محمد العوضي استشارى أمراض الباطنة، أنه فى حال تشخيص الإصابة بجرثومة المعدة يجب علاجها، لأنه إذا تركت دون علاج، يمكن أن تؤدي إلى:

  • قرحة في المعدة أو الإثني عشر.
  • نزيف داخلي.
  • انسداد في القناة الهضمية.
  • التهاب مزمن في المعدة.
  • زيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة.

علاج جرثومة المعدة 

وأضاف استشارى أمراض الباطنة، أن علاج جرثومة المعدة يكون من خلال عدة مراحل، وهو ما يسمى بـ"العلاج الثلاثي" أو "العلاج الرباعي"، ويتضمن:

  • مضادان حيويان يصفهم الطبيب المعالج على حسب حالة المريض.
  • دواء مثبط لمضخة البروتون لتقليل حموضة المعدة.
  • في بعض الحالات، يضاف دواء مضاد للهيستامين أو مادة البزموت.
  • مدة العلاج عادة من 10 إلى 14 يوما، ويجب إكماله حتى لو اختفت الأعراض.

الوقاية من جرثومة المعدة

ونصح الدكتور العوضى، بأن الوقاية خير من العلاج، لذا من الأفضل تفادى الإصابة بجرثومة المعدة حفاظا على الصحة بشكل عام، ومن طرق الوقاية من الإصابة بجرثومة المعدة:-

  • غسل اليدين جيدا قبل الأكل وبعد استخدام الحمام.
  • شرب الماء النظيف والمعقم.
  • التأكد من طهي الطعام جيدا.
  • تجنب مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين.
  • الحفاظ على نظافة المطبخ والأسطح المستخدمة في تحضير الطعام.

وأضاف الدكتور محمد، أن جرثومة المعدة من الحالات الشائعة لكنها قد تكون خطيرة إذا لم تعالج بالشكل المناسب، والالتزام بالعلاج والوقاية من العدوى هما الأساس للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتفادي المضاعفات.

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