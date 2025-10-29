جولة ليلية لوزيرة التنمية المحلية بالمتحف المصري الكبير قبل ساعات من الافتتاح

أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، جولة ليلية ميدانية لتفقد المنطقة المحيطة بالمتحف ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والتشجير ورفع المخلفات وتحسين المشهد الحضاري للطرق المؤدية إلى المتحف.

وشهدت الجولة متابعة ميدانية لجهود محافظة الجيزة وهيئة النظافة والتجميل في رفع كفاءة الطرق والأرصفة والتنسيق العام للمنطقة، تنفيذًا لتكليفات الدولة بتقديم صورة حضارية تليق بمكانة مصر أمام العالم خلال افتتاح المتحف الأثري الأضخم في التاريخ الحديث.

وأكدت د. منال عوض خلال الجولة ضرورة التواجد الميداني المستمر من قبل الأجهزة التنفيذية لمتابعة أعمال النظافة ورفع أي تراكمات للمخلفات أو مخلفات الهدم والبناء، مشددة على عدم السماح بأي بؤر تجمع للمخلفات أو تعديات أسفل الطريق الدائري خاصة في الطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير.

كما وجهت الوزيرة جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة بالتنسيق مع محافظة الجيزة وهيئة النظافة وحي الهرم لاتخاذ إجراءات فورية تجاه بعض المخالفات، حيث تم رفع كميات كبيرة من تراكمات القمامة والمخلفات، وإزالة أنشطة عشوائية وغير قانونية مثل حرق الكابلات والزيوت، إلى جانب إزالة عدد من العشش والجمالونات المخالفة.

وخلال جولتها، تابعت الوزيرة أعمال رفع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم والبناء أسفل الطريق الدائري بمنطقة كفر غطاطي التابعة لحي الهرم، وذلك عقب تلقي شكوى تفيد بوجود أدخنة ناتجة عن اشتعال مخلفات بالمنطقة، حيث وجهت بسرعة رفع جميع المخلفات والسيطرة على الموقع لمنع تكرار الظاهرة.

وشددت د. منال عوض على أهمية استمرار الجاهزية التامة وتكثيف المتابعة الميدانية للحفاظ على النظافة العامة والمظهر الجمالي للمناطق المحيطة بالمتحف، مؤكدة ضرورة منع أي إشغالات أو تعديات على الطريق العام والتعامل الفوري معها.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن المتحف المصري الكبير يمثل أيقونة حضارية جديدة تعكس هوية مصر وتاريخها العريق أمام العالم، مشددة على أهمية تسخير جميع الإمكانيات والجهود التنفيذية لتوفير بيئة تنظيمية وحضارية مشرفة أمام ضيوف مصر في هذه الاحتفالية التاريخية.

شارك في الجولة كل من محمد مرعي السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، والمهندس أحمد سعد مستشار جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بالجيزة، والمهندس طه عبد الصادق رئيس حي الهرم.



