محافظ الجيزة يعتمد حركة تغييرات جديدة بعدد من المراكز والأحياء

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عن إجراء حركة تغييرات بعدد من المواقع التنفيذية بالأحياء والمراكز، بهدف تجديد الدماء ودفع منظومة العمل التنفيذي بعناصر قادرة على المتابعة والإنجاز، واستكمال مسيرة التنمية بالمحافظة.

حركة التغييرات الجديدة 

وأوضح المحافظ أن الحركة تمت بالتنسيق مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، وشملت تعيين كل من:

محمد عبد الراضي حمدان رئيسًا لحي الوراق.

مجدي محمد عبد المتعال رئيسًا لمركز ومدينة منشأة القناطر.

أحمد محمد توفيق رئيسًا لمركز ومدينة كرداسة.

عبد الخالق عوض فرج رئيسًا لمدينة الحوامدية.


وأشار النجار إلى أن هذه الحركة تأتي استمرارًا لجهود تحقيق الانضباط الإداري ورفع كفاءة الأداء التنفيذي في مختلف القطاعات، تنفيذًا للخطط التنموية والخدمية الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكد المحافظ استمرار تكليف عدد من القيادات التي أثبتت كفاءتها خلال الفترة الماضية دعمًا لاستقرار منظومة العمل، وشملت:

ياسين سيد ياسين رئيسًا لمركز ومدينة العياط.

محمود محمد زين العابدين شنب رئيسًا لمركز ومدينة البدرشين.

زينهم أحمد عباس رئيسًا لمركز ومدينة أبو النمرس.

رمضان عبد الرحمن عبد الباري رئيسًا لحي المنيرة الغربية.


وشدد محافظ الجيزة على أن الحركة الجديدة تأتي ضمن المتابعة الدورية للأداء التنفيذي لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الانضباط داخل الأحياء والمراكز، واستمرار تنفيذ الخطط التنموية بالمعدلات المستهدفة.

وثمَّن النجار التعاون القائم مع وزارة التنمية المحلية، مؤكدًا أن التنسيق المستمر بين الجانبين يسهم بفاعلية في دعم منظومة العمل التنفيذي، وتعزيز الانضباط الإداري، ودفع جهود التنمية الشاملة بالمراكز والأحياء، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

