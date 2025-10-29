مصدر بالجيزة يكشف حقيقة إغلاق بعض الطرق أثناء افتتاح المتحف المصري الكبير

نفى مصدر مسئول بمحافظة الجيزة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق عدد من الطرق والمحاور المرورية تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ “فيتو” أن ما يتم تداوله عارٍ تمامًا من الصحة، مشددًا على أن حركة المرور ستسير بشكل طبيعي تمامًا في جميع الشوارع والمحاور المحيطة بالمتحف، دون أي إغلاقات أو تحويلات مرورية.

وأضاف أن الأجهزة المعنية بالمحافظة والإدارة العامة للمرور رفعت درجة الاستعداد لتأمين حركة السيارات وتنظيم المرور بشكل يليق بالحدث، مع الحرص على عدم تعطيل المواطنين أو التأثير على السيولة المرورية في المنطقة.

ودعا المصدر المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدًا أن أي قرارات رسمية تتعلق بالمرور أو بتنظيم حركة الطرق سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية فقط.

