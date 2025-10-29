الأربعاء 29 أكتوبر 2025
مصدر بالجيزة يكشف حقيقة إغلاق بعض الطرق أثناء افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
نفى مصدر مسئول بمحافظة الجيزة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق عدد من الطرق والمحاور المرورية تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ “فيتو” أن ما يتم تداوله عارٍ تمامًا من الصحة، مشددًا على أن حركة المرور ستسير بشكل طبيعي تمامًا في جميع الشوارع والمحاور المحيطة بالمتحف، دون أي إغلاقات أو تحويلات مرورية.

وأضاف أن الأجهزة المعنية بالمحافظة والإدارة العامة للمرور رفعت درجة الاستعداد لتأمين حركة السيارات وتنظيم المرور بشكل يليق بالحدث، مع الحرص على عدم تعطيل المواطنين أو التأثير على السيولة المرورية في المنطقة.

ودعا المصدر المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدًا أن أي قرارات رسمية تتعلق بالمرور أو بتنظيم حركة الطرق سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية فقط.

