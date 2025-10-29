مدير تعليم الجيزة يؤكد دعم الطلاب ضعاف التحصيل وتكثيف الأنشطة المدرسية لتنمية المهارات

أكد سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن تحقيق الانضباط داخل المدارس وتفعيل الأنشطة التربوية يشكلان الركيزة الأساسية لنجاح العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الطلاب أكاديميًا وسلوكيًا.

وأوضح عطية أن المديرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتهيئة مناخ تعليمي آمن ومُحفز داخل المدارس، يتيح للطلاب فرصة التحصيل والتميز، مشددًا على أهمية التزام المعلمين والعاملين بالانضباط الإداري وتطبيق القواعد المنظمة لسير العمل اليومي.

متابعة أعمال التقييمات الشهرية بشكل منتظم

وأشار وكيل أول الوزارة إلى أن الأنشطة التربوية تسهم بشكل فعّال في تنمية شخصية الطلاب واكتشاف مواهبهم، داعيًا إلى تفعيلها بجميع المدارس جنبًا إلى جنب مع الجوانب الأكاديمية، بما يعزز القيم الإيجابية والانتماء الوطني بين الطلاب.

كما شدّد عطية على ضرورة متابعة أعمال التقييمات الشهرية بشكل منتظم، والاهتمام بالطلاب ضعاف القراءة والكتابة من خلال برامج دعم تربوية وتعليمية مخصصة، تضمن تحسين مستواهم ودمجهم الكامل في العملية التعليمية.

واختتم عطية تصريحاته مؤكدًا أن المديرية تواصل جهودها لتحقيق الانضباط وجودة الأداء في جميع مدارس المحافظة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء الجيزة.



