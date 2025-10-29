الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدير تعليم الجيزة يؤكد دعم الطلاب ضعاف التحصيل وتكثيف الأنشطة المدرسية لتنمية المهارات

مدير تعليم الجيزة
مدير تعليم الجيزة
ads

أكد سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن تحقيق الانضباط داخل المدارس وتفعيل الأنشطة التربوية يشكلان الركيزة الأساسية لنجاح العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الطلاب أكاديميًا وسلوكيًا.

وأوضح عطية أن المديرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتهيئة مناخ تعليمي آمن ومُحفز داخل المدارس، يتيح للطلاب فرصة التحصيل والتميز، مشددًا على أهمية التزام المعلمين والعاملين بالانضباط الإداري وتطبيق القواعد المنظمة لسير العمل اليومي.

متابعة أعمال التقييمات الشهرية بشكل منتظم

وأشار وكيل أول الوزارة إلى أن الأنشطة التربوية تسهم بشكل فعّال في تنمية شخصية الطلاب واكتشاف مواهبهم، داعيًا إلى تفعيلها بجميع المدارس جنبًا إلى جنب مع الجوانب الأكاديمية، بما يعزز القيم الإيجابية والانتماء الوطني بين الطلاب.

كما شدّد عطية على ضرورة متابعة أعمال التقييمات الشهرية بشكل منتظم، والاهتمام بالطلاب ضعاف القراءة والكتابة من خلال برامج دعم تربوية وتعليمية مخصصة، تضمن تحسين مستواهم ودمجهم الكامل في العملية التعليمية.

واختتم عطية تصريحاته مؤكدًا أن المديرية تواصل جهودها لتحقيق الانضباط وجودة الأداء في جميع مدارس المحافظة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء الجيزة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأنشطة التربوية الأنشطة المدرسية الانضباط داخل المدارس العملية التعليمية الخدمات التعليمية الجيزة ضعاف القراءة والكتابة مدير تعليم الجيزة

مواد متعلقة

جهود مكثفة بالجيزة لتطوير البنية التحتية في محيط المتحف المصري الكبير (صور)

انقطاع مؤقت للمياه بحدائق الأهرام بسبب كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

محافظة الجيزة: بث فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير داخل الأندية ومراكز الشباب

الجيزة تواصل التصدي للتعديات، إزالة شدة خشبية على أرض زراعية بأوسيم

محافظ الجيزة: لا تهاون في النظافة والانضباط استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير

محافظة الجيزة: القضاء على 10 حالات بناء مخالف وتعديات زراعية بمنشأة القناطر

محافظ الجيزة يتفقد استعدادات افتتاح المتحف الكبير ويتابع رفع كفاءة الطرق المؤدية إليه

الأكثر قراءة

مع دقات الـ12 منتصف الليل غدا، تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي

بتروجت يتقدم على الأهلي بهدف في الشوط الأول والعارضة تمنع هدف لـ«تريزيجيه»

مائل للحرارة نهارا وللبرودة ليلا، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

مجلس النواب يتجه لعقد جلسة عامة الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الموضوعات

الداخلية تنفي إغلاق الطرق والمحاور بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

هيئة السكة الحديد تعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025

الفيدرالي الأمريكي يقرر خفض سعر الفائدة 0.25% للمرة الثانية في 2025

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير والفئات المعفاة

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

حالات شطب المرشح من الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

انخفاض غالبية الأنواع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

منع جندي إسرائيلي من دخول التشيك بسبب جرائمه في غزة

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى عن افتتاح المتحف المصري الكبير: يوم من أيام الله ورسالة روحانية (فيديو)

في ذكرى مولده، حكاية زواج والد ووالدة سيدي إبراهيم الدسوقي

كيف يتم احتساب الزكاة على الذهب وما هي قيمتها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية